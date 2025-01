Na Wspólnej, odcinek 3956: Mariusz odda syna Oli! Przeszkodzi mu w niespodziance dla Amelii - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3951: To Kajtek potrąci Hanię! Syn Cieślików doprowadzi do przerażającego wypadku - ZDJĘCIA

W 3956 odcinku „Na Wspólnej” Mariusz zakupi dla siebie i Amelii bilety na koncert jej ulubionego zespołu, aby w ten sposób podziękować jej za to, że zaakceptowała nie tylko jego zaręczyny z Olą, ale także wspólne zamieszkanie z narzeczoną i jej synkiem, czego on wcześniej straszliwie będzie się obawiał. I nic dziwnego, gdyż Czerska nigdy nie była fanką Zimińskiej i wciąż liczyła na to, że jej rodzice jeszcze się zejdą, ale na marne, gdyż zarówno ojciec, jak i matka Lidia (Małgorzata Lipmann) dali jej jasno do zrozumienia, że tak się nie stanie, co dziewczyna równie przeżyła. Stąd prawnik nie będzie wiedział, czego będzie mógł się po niej spodziewać i ogromnie będzie stresował się jej wizytą.

I słusznie, bo Amelia będzie ogromnie zszokowana takiem obrotem spraw! Do tego stopnia, że nie będzie chciała przyjść na rodzinną kolację, choć ostatecznie się na niej zjawi. I za to w 3956 odcinku „Na Wspólnej” ojciec postanowi jej się odwdzięczyć.

Mariusz zostawi syna Oli w ramionach obcej jej kobiety w 3956 odcinku „Na Wspólnej”!

I w 3956 odcinku „Na Wspólnej” przygotuje dla córki wyjątkową niespodziankę! Zdradzamy, że Mariusz postanowi spędzić wieczór wyłącznie w towarzystwie Amelii, dlatego zakupi bilety na koncert jej ulubionego zespołu. Tyle tylko, że wtedy dojdzie do komplikacji, gdyż służbowy wyjazd Oli do Krakowa nieco się wydłuży, gdyż prawniczka napotka po drodze problemy z powrotem do Warszawy. I wówczas Czerski znajdzie się w kropce, gdyż z jednej strony nie będzie mógł zostawić Alanka samego bez opieki, a z drugiej nie będzie chciał zawodzić swojej córki. Dlatego w 3956 odcinku „Na Wspólnej” zdecyduje się na zaskakujące rozwiązanie i odda syna Zimińskiej pod opiekę swojej koleżanki. A sam uda się ze swoją córką na koncert!

Zimińska ostro wkurzy się na Czerskiego w 3956 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3956 odcinku „Na Wspólnej” Czerski będzie się naprawdę świetnie bawił w przeciwieństwie do swojej narzeczonej, która dozna ogromnego szoku, gdy po swoim powrocie zobaczy synka w ramionach obcej kobiety! Tym bardziej, że Mariusz zostawi Alanka w towarzystwie zupełnie nieznajomej jej koleżanki, co tylko spotęguje jej złość! Do tego stopnia, że w 3957 odcinku „Na Wspólnej” Zimińska zacznie robić narzeczonemu wymówki. Ale on nie będzie widział w tym nic złego, gdyż w tym momencie to jego córka będzie dla niego ważniejsza! I to, aby ją nie zawieść! A syn Oli będzie już sprawą drugorzędną, co jeszcze bardziej zszokuje jego ukochaną!