Na Wspólnej, odcinek 3955: Szokujący powrót Amelii! Tak córka Czerskiego zareaguje na zaręczyny ojca z Olą – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3955 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3955 odcinku „Na Wspólnej” Mariusz zacznie szykować się na przyjazd swojej córki. I choć z jednej strony ogromnie będzie się cieszył z odwiedzin Amelii, to z drugiej szalenie będzie się obawiał jej reakcji na jego zaręczyny z Olą i ich wspólne zamieszkanie z Zimińską i jej synkiem Alanem. I nic dziwnego, gdyż Czerska nigdy nie była fanką kochanki ojca.

Do tego stopnia, że nie raz próbowała zniszczyć ich związek, licząc na to, że jej rodzicie znów będą mogli się zejść. Ale nic bardziej mylnego, gdyż ani Mariusz, ani Lidia (Małgorzata Lipmann) nie chcieli o tym słyszeć. I Ola nie była przy tym dla nich żadnym problemem w przeciwieństwie do Amelii, która wciąż nie mogła jej zaakceptować i to nawet po jego wypadku, gdzie jej ojciec ledwo uszedł z życiem i zrozumiał, że nie chce żyć bez Zimińskiej! Stąd w 3955 odcinku „Na Wspólnej” tak mocno będzie bał się jej reakcji!

Mariusz zaskoczy córkę zaręczynami z Olą w 3955 odcinku „Na Wspólnej”!

I słusznie, gdyż radosna nowina w 3955 odcinku „Na Wspólnej” wcale nie ucieszy Amelii! A wręcz przeciwnie, gdyż Czerska wcale nie będzie skakać z radości z tego powodu! A wszystko przez to, że ojciec nieźle ją zaskoczy, a ona zupełnie nie będzie się tego spodziewać, przez co trudno jej będzie ukryć zdenerwowanie tą sytuacją!

- No! Wyduś to! Co narobiłeś? - zachęci go Amelia, gdy zobaczy, że ojciec ma jej coś do powiedzenia.

- Zaręczyliśmy się z Olą – pochwali się Mariusz, na co jego córce od razu zrzednie mina. Do tego stopnia, że w 3955 odcinku „Na Wspólnej” nie zgodzi się ona wziąć udziału w rodzinnej kolacji z Olą i Alankiem. Ale ostatecznie jednak zmieni zdanie!

Amelia w końcu zaakceptuje związek Czerskiego z Olą w 3955 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3955 odcinku „Na Wspólnej” spóźniona Amelia jednak zjawi się na rodzinnej kolacji z ojcem i jego nową rodziną, czym mocno ich zaskoczy! A jeszcze bardziej, gdy wręczy im prezent z okazji ich zaręczyn, a przy okazji pomyśli także o swoim nowym przybranym bracie, dla którego także coś przygotuje. Wówczas w 3955 odcinku „Na Wspólnej” Czerska naprawdę zszokuje Olę i Mariusza, ale oczywiście pozytywnie, gdyż w końcu zaakceptuje ich związek!

- Sorry za spóźnienie. Wybierałam wam prezent na zaręczyny – powie Amelia, po czym wręczy podarunek Oli.

- Miło – skomentuje Zimińska.

- I mam jeszcze coś dla ciebie – Czerska zwróci się do Alanka.

- Ale fajny! - skwituje zadowolony Mariusz, po czym przejdzie do konkretów – To co? Siadamy?

- Dzięki – zwróci się do niej poruszona Zimińska.