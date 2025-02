Na Wspólnej, odcinek 3970: Żaneta straci córkę! Mania nie będzie chciała jej znać – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3970: Ewa straci męża? Sama wpędzi go w ramiona innych kobiet - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3970 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3970 odcinku „Na Wspólnej” Żaneta wciąż nie dojdzie do siebie po spotkaniu z córką, która zgłosi się do niej po swoją część ojcowizny po swoim dziadku, a jej ojcu Henryku (Jan Pęczek).

Tym bardziej, że przy okazji dowie się także o szokujących planach córki, która po ukończeniu 18. roku życia będzie chciała wyprowadzić się od babci (Małgorzata Peczyńska) i za jej pieniądze otworzyć salon paznokci i zacząć na siebie zarabiać. Oczywiście, kosztem edukacji, z której postanowi zrezygnować. A to zdecydowanie nie spodoba się Szulcowej, która w 3970 odcinku „Na Wspólnej” wyrazi ku temu swój stanowczy sprzeciw.

Wściekła Mania wyrzeknie się własnej matki w 3970 odcinku „Na Wspólnej”!

I w 3970 odcinku „Na Wspólnej” Szulcowa spotka się z rodzicami chłopaka Mani i zacznie ich przekonywać, iż powinni wpłynąć na swoje dzieci, czym aż rozzłości swoją córkę. Do tego stopnia, że nastolatka urządzi jej karczemną awanturę, w trakcie której padną zaskakujące słowa!

A to dlatego, że Mania tak się wścieknie, że w złości aż wyrzeknie się własnej matki, której prosto w twarz wykrzyczy, że już nie jest jej córką, czym w 3970 odcinku „Na Wspólnej” mocno ją zszokuje. I sprawi, że Żaneta zacznie się już o nią na poważnie martwić, a Wojtek nie zdoła jej pocieszyć. Ale znajdzie pewne rozwiązanie i zaproponuje żonie, aby poszukała wsparcia u swojej matki, a jej babci Heleny, która będzie miała na nią najlepszy wpływ!

Zapłakana córka wróci do Żanety w 3972 odcinku „Na Wspólnej”!

Tym bardziej, że w 3972 odcinku „Na Wspólnej” Żaneta będzie aż umierać ze strachu o córkę, która całkowicie przepadnie po kłótni ze swoim chłopakiem. A to dlatego, że nie uda im się wynająć upragnionego mieszkania, gdyż żaden z właścicieli nie potraktuje ich poważnie.

I to sprawi, że Mania już kompletnie się załamie i w 3972 odcinku „Na Wspólnej” cała zapłakana jednak wróci do matki, której wcześniej się wyrzeknie. Ale oczywiście, Szulcowa puści to w niepamięć i przyjmie córkę z otwartymi ramionami! A na dodatek pomoże jej jeszcze znaleźć wyjście z jej sytuacji!