Barwy szczęścia, odcinek 3174: Romeo sprowadzi Ewę na manowce. Zacznie się od wagarów – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3174: Wielki powrót Modrzyckiego do redakcji! Dojdzie do siebie po strzelaninie?

„Barwy szczęścia" odcinek 3174 - piątek, 18.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo Bianchi zawojował Grzelaków. Uroczy Włoch zdobył ich uprzejmością i urokiem. Ale nie dał się Aldonie (Elżbieta Romanowska), która od początku chciała mu matkować.

Ewa i Romeo w serialu „Barwy szczęścia” – obopólne zauroczenie?

Kiedy Ewa i Romeo poznali się w szkole, od razu widać było, że wpadli sobie w oko. Zwłaszcza Walawska jest po wrażeniem nowego kolegi, choć i on wyraźnie ją polubił. Dała mu nawet do zrozumienia, że jest singielką...

W 3174. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo zacznie namawiać Ewę do złego

Jeszcze nie wiadomo, jak potoczy się znajomość Ewy i Romea. Na razie chłopak będzie miał problemy z ocenami z języka polskiego, co zrozumiałe – jest w połowie Włochem, wenecjaninem. Poprosi więc Ewę o pomoc. Walawska się zgodzi, czym zirytuje zainteresowaną chłopakiem Ewelinę. Zdenerwuje też Aldonę, która wciąż myśli – całkowicie błędnie – że Ewa jest dziewczyną Aleksa (Hubert Wiatrowski). W 3174. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zaangażowanie Walawskiej przyniesie efekt w postaci dobrej oceny Romea. Chłopak radośnie zaproponuje jej wtedy… wagary. Czy Ewa zgodzi się na nie? Dlaczego właściwie mama Włocha wysłała go do Polski na rok? Może dlatego, że w ojczyźnie miał w szkole kłopoty? Może w nowym dla siebie środowisku miał się pozbyć niewłaściwych zachowań? Co ukrywa Romeo?