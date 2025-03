M jak miłość, odcinek 1862: Lenka odkryje bolesny sekret Sary. Zobaczy blizny na jej nogach - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1862 - wtorek, 1.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zbyt ufna Lenka w 1862 odcinku "M jak miłość" nadal będzie pod silnym wpływem Sary, piękniejszej, bardziej atrakcyjnej przyjaciółki, która dość szybko stanie się bardzo popularna w szkole. Córka Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) będzie chciała zyskać akceptację Sary, mimo że ta kombinuje tylko jak rozdzielić Lenkę z Grześkiem, bo wymarzyła sobie właśnie takiego chłopaka!

Lenka w 1862 odcinku "M jak miłość" odkryje, co knuje Sara?

Podejrzenia Lenki co do zamiarów Sary w 1862 odcinku "M jak miłość" zaczną się potwierdzać, ale zgodzi się iść z przyjaciółką na zakupy do centrum handlowego. Bez większego trudu Zduńska da się namówić Sarze na nowe ciuchy, makijaż i zmianę jej wizerunku. Przekonana o tym, że im bardziej zbliży się do Sary, tym będzie mogła trzymać rękę na pulsie w jej relacjach z Grześkiem.

Lenka zobaczy blizny na nogach Sary w 1862 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu Zduńskich przy Deszczowej w 1862 odcinku "M jak miłość" nastolatki zaczną oglądać swoje zdobycze ze sklepów. I właśnie wtedy Lenka zobaczy blizny na nogach Sary, ślady po cięciach na skórze. - Dlaczego to sobie robisz? - zapyta przyjaciółkę, kiedy wreszcie pozna jej największą, a przy tym bolesną tajemnicę.

- Ty nie wiesz, jak to jest być jedną wielką porażką!

Smutna historia Sary i jej ojca wyjdzie na jaw w 1862 odcinku "M jak miłość"

Z ust Sary w 1862 odcinku "M jak miłość" padnie wyznanie, że w ogóle nie liczy się dla swojego ojca, że Dariusz Hoffman to bezduszny tyran, który traktuje jedyne dziecko jak zło konieczne. Pozwala jej na wszystko, daje jej pieniądze, ale tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby mieć Sarę z głowy.

- Sara na pewno by bardzo chciała mieć taką rodzinę jak Lenka, kochającą, wspierającą. Sarze bardzo tego brakuje. Czuje się odrzucona przez swojego ojca. To co się dzieje u niej prywatnie, próbuje zamaskować, przykryć przez swoją pewność siebie - powiedziała Nadia Smyczek w "Kulisach serialu M jak miłość". - Lenka widzi to, jak bardzo dom Sary różni się od jej domu. Bardzo się przejmuje tym wszystkim. Zaczyna trochę inaczej patrzeć na Sarę - dodała Olga Cybińska.

Tak ojciec Sary zachowa się na kolacji u Zduńskich w 1862 odcinku "M jak miłość"

W 1862 odcinku "M jak miłość" w domu Zduńskich pojawi się też ojciec Sary. Dariusz Hoffman wprosi się na kolację. Podczas wspólnie spędzonego, wesołego wieczoru sąsiad będzie robił wszystko, by oczarować gospodarzy. Ale czy Kinga i Piotrek dadzą się tak łatwo nabrać na sztuczki Hoffmana?

- Kinga na razie ma uśpioną swoją czujność. Traktuje go po prostu jako sąsiada, ojca przyjaciółki swojej córki - zaznaczyła Katarzyna Cichopek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kim jest Dariusz Hoffman, ojciec Sary z "M jak miłość"?

Wiele wskazuje na to, że Hoffman w 1862 odcinku "M jak miłość" będzie robił dobrą minę do złej gry. I tak jak Sara nie ma szczerych intencji wobec Lenki, nowy sąsiad Zduńskich nie będzie miał dobrych zamiarów wobec nich.

- Hoffman wychowuje Sarę sam. Moja postać jest skomplikowana. Z córką łączy nas trudna relacja. Hoffman nie jest tutaj bez winy... Hoffman się odnajduje perfekcyjnie w tej okolicy. To jest świetny dom na przeciwko jeżeli chodzi o sąsiadkę... Bardzo często lubi tam zaglądać.I być może za często... - ujawnił tajemniczo Mateusz Rusin w "Kulisach serialu M jak miłość".