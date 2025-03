M jak miłość, odcinek 1855: Groźna przyjaźń Lenki z Sarą! Weźmie na siebie winy podłej manipulantki, która chce jej odbić Grześka - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Po powrocie do męża wyzna, że już go nie kocha i chce jak najszybciej się rozwieść - ZDJĘCIA

Tak Sara będzie manipulowała Lenką od 1855 odcinka "M jak miłość"

Przyjaźń Lenki i Sary w 1855 odcinku "M jak miłość" dla tej drugiej nastolatki to będzie czysty interes, sposób na to, by dzięki naiwnej i brzydkiej "przyjaciółce" wyjść cało z opresji. Zwyczajnie wykorzysta Lenkę, żeby pomogła jej przetrwać w szkole!

- Przyjaźń Lenki z Sarą jest przyjaźnią wysokiego ryzyka. Lenka, ponieważ chce się przypodobać, chce być uznana przez koleżankę, to bierze na siebie jej winy... - zapowiedziała Katarzyna Cichopek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kim jest Sara z "M jak miłość" i jak pojawiła się w życiu Lenki?

Już kiedy dwa miesiące temu Sara wkroczyła do życia Lenki, jako sąsiadka z Deszczowej, dziewczyna, którą Grzesiek poznał na letnim obozie, stało się jasne, że to będzie czarny charakter w serialu. Wyśmiewała Lenkę, że fatalnie się ubiera i jest gruba! Nie mogła przy tym znieść, że mimo to Grzesiek jest wpatrzony w swoją dziewczynę jak w obrazek.

Przebiegła Sara w 1855 odcinku "M jak miłość" przed Lenką zrobi z siebie ofiarę ojca!

Problemy Lenki z Sarą zaczną się już w 1855 odcinku "M jak miłość", gdy przebiegła dziewczyna poprosi Zduńską, by dała jej od siebie ściągać. Udając przy tym, że chce zostać jej przyjaciółką. Później za to Sara wyżali się, że nie umie porozumieć się z ojcem. Wszystko po to, by Lenka dostrzegła w niej ofiarę.

- Nie spełniam jego oczekiwań, jestem jego wychowawczą porażką... I życiową chyba też! Dlatego potrafi na mnie tylko wrzeszczeć…

Wredne zachowanie Sary wobec Lenki w 1855 odcinku "M jak miłość"

Na tym nie koniec, bo w 1855 odcinku "M jak miłość" Sara znów zacznie się śmiać z Lenki w szkolnej toalecie. - Nie pijesz, nie palisz, nie malujesz się! Jakim cudem ty w ogóle masz chłopaka? A kiedy chwili wychowawczyni przyłapie Sarę z e-papierosem, Lenka – współczując przyjaciółce problemów – weźmie całą winę na siebie. I to właśnie ona poniesie karę!

Za plecami Lenki wredna Sara w 1855 odcinku "M jak miłość" innej koleżance ujawni swój plan wobec Zduńskiej. - To twoja nowa przyjaciółka?

- Kto wie, czyje, że jeszcze nie raz mi się przyda...

M jak miłość. Toksyczna przyjaźń Lenki z Sarą! Weźmie na siebie winy sprytnej manipulantki, która chce jej odbić Grześka

- Sara jest na pewno bardzo pewna siebie. Uważa się za ładniejszą, bardziej atrakcyjną od Lenki. Sara chciałby się zaprzyjaźnić z Lenką, tylko nie jest ona tak do końca szczera. Bardzo jej zależy na uwadze Grześka. Sara nie może tak sobie go odbić, ale na pewno chciałaby i do tego dąży... - oceniła swoją bohaterkę Nadia Smyczek w "Kulisach serialu M jak miłość"

Czy Sara w "M jak miłość" odbierze Lence chłopaka?

Kolejne odcinki "M jak miłość" z udziałem Sary będą przebiegłą, wyrachowaną grą z jej strony, że odebrać Lence chłopaka! Pewna siebie, rozpuszczona nastolatka nie cofnie się przed niczym, żeby Grzesiek był tylko jej. A przy tym będzie wmawiała Lence jak bardzo zależy jej na ich przyjaźni, że tak naprawdę ma tylko ją, tylko jej może ufać i na niej polegać.