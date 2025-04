Barwy szczęścia, odcinek 3182: Poza Markiem nikt nie powita Iwony z Wioletką. Olga z Witkiem zlekceważą ich przyjazd - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3186: To on zabił Szymańskiego. Policja znajdzie dowody w domu Szymańskich w Brzezinach - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 02.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Marek jest szczęśliwy z Olgą, choć czasem zdarzają się małe zgrzyty spowodowane jej pracą, która wymaga od niej ciągłego bycia „na świeczniku”. Ale kiedy Złoty naprawdę zrobił się zazdrosny o towarzystwo, w jakim ukochana się obraca na branżowych wydarzeniach, zabrała go ze sobą, by sam zobaczył, że nic ekscytującego się na nich nie dzieje. I Marek niemal poderwał tam kociaka! Teraz wyzwaniem dla Olgi będzie wizyta byłej żony. Czy będzie o nią zazdrosna?

Marek dowie się o przylocie Wioletki w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia” z Markiem skontaktuje się Iwona i zapowie, że przyjedzie na kongres medyczny do Karpacza. Z Wioletką przylecą do Polski na tydzień. Złoty przełoży służbowe spotkania, by spędzić z córką jak najwięcej czasu:

- Chcę mieć wolny tydzień, żebym mógł zająć się małą – powie Oldze.

Potem odwiedzi Krystynę i Jaworskiego (Jacek Kałucki). Matka zaplanuje Wioletce tydzień atrakcji – m.in. spacer w Łazienkach, warsztaty plastyczne, kulig i lepienie bałwana.

Przygotowania do imprezy dla Wioletki w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marek powie Oldze, że szykuje dla Wioletki imprezę powitalną, na której będzie Krystyna i Krzysztof. Oczywiście, będzie też oczekiwał na niej Olgi, ale się zawiedzie – partnerka będzie miała kolejne ważne wydarzenie branżowe:

- Przykro mi bardzo, nic na to nie poradzę.

Witek również zawiedzie Marka:

- Wiesz, jak jest. Ja mam teraz sporo nauki.

Złoty będzie więc musiał dwoić się i troić, by córka dobrze się bawiła w okrojonym gronie.

