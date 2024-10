Na sygnale

Na sygnale, odcinek 618: Wanda wróci nad ranem z krwią na rękach. Benio zacznie podejrzewać ją o najgorsze - ZDJĘCIA

W 618 odcinku serialu „Na sygnale” Wanda (Anna Lemieszek) zniknie z domu na całą noc. Benio (Hubert Jarczak) będzie zachodził w głowę, co się z nią działo. Wróci rano we krwi i błocie i stwierdzi, że rozmawiała w nocy z ojcem, a potem zepsuł się jej samochód, a do tego padł jej telefon… Sporo dziwnych wypadków naraz. Mężowi nie powie, do którego mechanika odstawiła auto. Przestraszony Vick zacznie ją podejrzewać o zabójstwo Alfreda (Bartłomiej Magdziarz), który tajemniczo zaginął w drodze do rodziców nad morze