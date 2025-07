Na sygnale. Ostateczny koniec Alka i Britney? Jego obsesja będzie mieć tragiczny finał

Alek wciąż będzie drążył temat szkoły jogi i swoich wspólników w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach związek Britney i Alka znów zawiśnie na włosku! A wszystko przez obsesję Klisa na punkcie szkoły jogi i jego wspólników - Lecha i Sławka, którzy jego zdaniem będą prowadzić w niej szemrane interesy!

I choć w finale sezonu inspektor Krzaklewska (Małgorzata Tuszyńska) jednoznacznie stwierdziła, że mężczyźni nie drukują tam fałszywych banknotów, jak przypuszczał ratownik, to jednak nieoficjalnie obiecała mu, że przyjrzy się tej sprawie, gdyż dla policji póki co nic tam nie będzie!

Ale w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej i Klis tak łatwo nie odpuści tej sprawy, która będzie mu spędzać sen z powiek! I niestety najmocniej odczuje to właśnie Britney!

Britney będzie miała już serdecznie dość obsesji Klisa w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Julka będzie miała już po dziurki w nosie tematu szkoły jogi i wspólników Alka! I nic dziwnego, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl Klis będzie obsypywał ją swoimi wątpliwościami i podejrzeniami przy każdej możliwej okazji...

- Jeśli nie drukują kasy, to po co im profesjonalna drukarka? - zacznie zastanawiać się Alek.

- A ty znowu o tym? - zdenerwuje się Britney.

- No bo mnie to męczy. Próbowałem sprawdzić w Internecie. Sprzęt tej klasy kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy - wyzna Klis, ale Kowalczyk w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej nawet nie będzie już chciała o tym słuchać - Alek, nie chcę o tym rozmawiać...

Czy związek Julki i Alka rozpadnie się w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

Zachowanie Britney w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach ocno zszokuje Alka! Tym bardziej, iż nie uwierzy w to, że interesowną Julkę faktycznie to nie interesuje. Tyle tylko, że najwyraźniej zapomni, że to wyłącznie ją będzie on obsypywał wszystkimi informacjami na ten temat, przez co Kowalczyk będzie miała tego po prostu dość!

- Dlaczego? Nie interesuje cię, co ci jogini tam knują w tej piwnicy? - zdziwi się ratownik.

- Nie - powie stanowczo Julka.

- Nie wierzę - oceni Alek, ale Britney w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej naprawdę nie będzie żartować. Czy do Klisa w końcu to dotrze i ratownik odpuści? A może będzie ciągnął to dalej i to kosztem swojego związku, który w końcu będzie mógł się rozpaść? Tego dowiemy się już niebawem!

Na sygnale. Nowa ratowniczka Róża szybko znajdzie przyjaciół. Tak Britney i Alek przyjmą ją w bazie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.