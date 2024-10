Na sygnale, odcinek 617: Gangster Gerard przedstawi Wandzie i Beniowi ultimatum. Potem ich zniszczy - ZDJĘCIA

W 617. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda i Benio będą szantażowani

W 617. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda z Beniem o poranku znajdą pod drzwiami list z groźbami - i będą w szoku. "Macie 24 godziny na oddanie długu, inaczej spalę mieszkanie. Zegar tyka. Nie radzę ze mną pogrywać"... Podpisano: Gerard.

- To jakiś żart? - zapyta Wanda pamiętając spotkanie z dziwnym mężczyzną, który podawał się za gangstera „z Syraki” i twierdził, że musi ona spłacić długi męża.

- On ci wyglądał na kogoś, kto żartuje? - zapyta przejęty Benio.

W 617. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda postanowi poprosić ojca o pieniądze

W 617. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda zadzwoni do Alfreda, by sam rozwiązał sprawę szantażu:

- Wplątałeś nas w tę aferę, to teraz coś wymyśl.

Alfred spłaty długu oczywiście odmówi, zarzekając się, że nie ma pieniędzy. Nie pozwoli wezwać policji z obawy przed zemstą i stwierdzi, że Wanda i Benio mogliby zapłacić „chociaż” 40 tysięcy. Vickowie nie będą mieli takiej kwoty i Wanda postanowi poprosić ojca o pomoc.

W 617. odcinku serialu „Na sygnale” tożsamość Gerarda wyjdzie na jaw

W 617. odcinku serialu „Na sygnale” Vick pojedzie kilka godzin później ze swoim zespołem do teatru, by pomóc mężczyźnie z udarem. Nagle do garderoby wparuje Gerard z nożem:

- Jestem! - powie żonie aktora z udarem. Vick będzie przerażony.

- Gerard, co ty tu robisz? Śledzisz mnie?!

Romek go obezwładni, a „gangster” krzyknie:

- Ja nie jestem Gerard! Elka pomóż!

- Przecież to jest Jureczek, mój trzeci mąż. On tylko grał Gerarda w spektaklu! - wyjaśni poruszona aktorka. A nóż okaże się zwykłym teatralnym rekwizytem. Wściekły Benio zapyta „gangstera”:

- Alfred cię wynajął, tak?

- Tak jakby. Przegrałem z nim w karty, musiałem to odpracować.

- Udając bandziora?!

- Tylko to umiem. Zgłosi to pan na policję?

Benio odpowie, że jeszcze nie wie. Kiedy Wanda dowie się, jak Alfred omal ich doszczętnie nie ograbił, zapowie, że go zabije. Wieczorem oboje spotkają się z Alfredem pod pozorem przekazania pieniędzy, ale zamiast portfela Lisicka wyjmie z torby… strzelbę i wymierzy w pierwszego męża! Benio w porę powstrzyma ją przed oddaniem strzału. Wanda zażąda od Cicheckiego, by wyjechał do swoich rodziców nad morze i stamtąd wysłał jej zgodę na rozwód. A jak nie, to pójdzie siedzieć na podstawie zeznań „Gerarda”. Alfred nie będzie miał ani grosza i Wanda sama zawiezie go na dworzec

„Na sygnale" odcinek 617 „Maskarada” - wtorek, 22.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2