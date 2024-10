Na sygnale, odcinek 616: Wypadek ciężarnej Beaty! Spanikowany Góra nie będzie miał wyjścia - ZDJĘCIA

W 616. odcinku serialu „Na sygnale” Beata wybierze rower, by dojechać do pracy

W 616. odcinku serialu „Na sygnale” Beata postanowi pojechać do pracy na rowerze, na skróty. Kiedy Artur zobaczy ją gotową do tego, by w ciąży bliźniaczej wskoczyć na siodełko, nie spodoba mu się to:

- No chyba nie będziesz na nim jechać! Żartujesz chyba!

- Widzisz, jaka jest pogoda? No nie, bo albo siedzisz w pracy, albo w tej metalowej puszce na czterech kółkach. Ciąża to nie jest choroba – stwierdzi stanowczo dr Górska.

- Znam tę śpiewkę. Ale to jest dla mnie absurdalne, bo jadę samochodem w to samo miejsce.

- Ja pojadę przez park, na skróty. Założysz się, że będę szybciej od ciebie?

- Nie. Tak lubisz rywalizację, że się pewnie zabijesz po drodze. Widzimy się na miejscu – zapowie Góra i zacznie się jednak podejrzanie spieszyć, ewidentnie nie chcąc przyjechać drugi, co Beata od razu spostrzeże.

W 616. odcinku serialu „Na sygnale” Beata będzie mieć wypadek

W 616. odcinku serialu „Na sygnale” Artur przyjedzie do pracy samochodem i zobaczy, jak poturbowana Beata prowadzi rower:

- Jezus Maria, co się stało? - podbiegnie do niej przerażony.

- To tylko tak wygląda. Nawet zabawna sytuacja. Wywróciłam się. Jakiś napompowany testosteronem kierowca autobusu nie chciał mi ustąpić – stwierdzi dr Górska pokazując zakrwawioną rękę.

- Jak to ustąpić? Autobus ma bezwzględne pierwszeństwo.

- Nie widziałeś, jak to wygląda i od razu stajesz po jego stronie. Zepchnął mnie z drogi. Idę do pracy.

- Najpierw do ginekologa. Przy ciąży nie ma niegroźnych wypadków.

- Nie dramatyzuj – odpowie mu ostro żona.

W 616. odcinku serialu „Na sygnale” doula Agnieszka rozczaruje Artura, ale spodoba się Beacie

W 616. odcinku serialu „Na sygnale” do mieszkania Beaty i Artura zapuka kobieta i przedstawi się jako Agnieszka Wójtowicz. Dr Góra zawezwie doulę, by przemówiła żonie do rozsądku.

- Oboje jesteśmy lekarzami i brak nam dystansu – wyjaśni Agnieszce. Ale ona zacznie od zdania:

- Zacznijmy od podstawowej zasady: ciąża to nie choroba!

- Od razu mi się pani podoba! - powie uradowana Beata, a mina Góry, gdy usłyszy te słowa – bezcenna. Wolałby, by Agnieszka powiedziała coś zupełnie odwrotnego!

„Na sygnale" odcinek 616, „Gdy nie ma w domu dzieci” - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2