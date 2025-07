Na sygnale. Grają małżeństwo, a prywatnie się nie lubią? Monika Mazur powiedziała prawdę o relacji z Dariuszem Wieteską - ZDJĘCIA, WIDEO

Martyna i Piotrek ulubioną parą fanów "Na sygnale"!

Strzeleccy to bez wątpienia najwięksi ulubieńcy widzów "Na sygnale"! I nic dziwnego, gdyż Martyna i Piotrek od lat tworzą małżeństwo, które mimo tego, iż naprawdę dużo przeszło, w tym między innymi romans ratownika z Karoliną, to wciąż jest razem! A wszystko za sprawą miłości, gdyż to właśnie ona zadecydowała o tym, że Strzelecka dała mężowi kolejną szansę! Tym bardziej, że i Strzelecki bardzo się o nią starał, gdyż zrozumiał, jak wiele ma do stracenia.

I dzięki temu ich małżeństwo w obecnym 12 sezonie "Na sygnale" udało się uratować! Martyna doceniła starania męża, a oni znów byli szczęśliwi jak kiedyś. I choć obecnie na ekranie znów tworzą zgrany duet, to mało kto wie, że prywatne relacje między samymi nie wyglądały dokładnie tak samo, co Monika Mazur przyznała szczerze w najnowszym Q&A na Instagramie serialu!

Jak wyglądają prywatne relacje Moniki Mazur i Dariusza Wieteski poza "Na sygnale"?

Monika Mazur i Dariusz Wieteska wzięli udział w popularnym Q&A na Instagramie "Na sygnale", gdzie odpowiadali na pytania widzów! I oczywiście, nie zabrakło tam tego o ich prywatną relację, skoro na ekranie tak dobrze się ich ogląda razem! Do tego stopnia, że fani zaczęli się zastanawiać, czy w rzeczywistości też nie są razem, ale oboje szybko to zdementowali!

- Czy w prywatnym życiu jesteście parą czy tylko w serialu? - spytała prowadząca.

- Tylko i aż w serialu - odpowiedziała Monika Mazur.

- Tak, na życie nie jesteśmy parą, ale w serialu jesteśmy i dobrze ta współpraca nam się układa od lat. Nigdy nie było żadnych nieporozumień, sprzeczek i... - wyznał Dariusz Wieteska, na co aktorka od razu krzywo się spojrzała!

I wtedy postanowiła powiedzieć, jak naprawdę wyglądała ich relacja poza planem "Na sygnale", która jak się okazała na początku wcale nie była tak kolorowa! Ale na szczęście, z czasem aktorom udało się dotrzeć, dzięki czemu stworzyli tak zgrany duet na ekranie, a nawet polubili się poza nim!

- Troszkę kłamiesz. Na początku się nie lubiliśmy, ale to było 12 lat temu, kto by to pamiętał - zdementowała Monika Mazur.

- Może ty mnie nie lubiłaś - zaśmiał się Dariusz Wieteska.

- Ty też mnie nie lubiłeś. Zawsze mówiłeś, że cię denerwowałam - przypomniała mu koleżanka.

- Ale teraz lubicie ze sobą grać? - wcięła się prowadząca.

- Teraz tak - zapewniła aktorka.

- No, bo czasami brzęczy, jak widzicie - powiedział z uśmiechem aktor.

- Nie, lubimy ze sobą grać, ale początki były zdecydowanie trudniejsze. Nawet nie mieliśmy ze sobą o czym rozmawiać. A teraz nawet nam się zdarza - podsumowała Monika Mazur.

Czy Strzeleccy wciąż będą razem w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

I dobrze, gdyż w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Martyna i Piotr wciąż będą razem! Ale oczywiście, scenarzyści zadbają o to, aby i w serialu w ich relacji znów nie było tak kolorowo! I to nie tylko przez powrót odmienionej Karoliny, która tym razem już raczej nie zagrozi Strzeleckim, gdyż ratownik dalej nie będzie nią zainteresowany, przez co ona weźmie się za innego, ale przede wszystkim samego Strzeleckiego!

A to dlatego, że w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Piotrek znów wpakuje się w niezłe tarapaty i skończy cały poobijany! Ale jak do tego dojdzie i czy Strzeleccy znów to przetrwają? Tego dowiemy się już niebawem!