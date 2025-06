Na sygnale

Na sygnale. Wielki powrót Karoliny do Leśnej Góry! Nowy ratownik w bazie w kolejnym sezonie. Wiemy, kto go zagra – ZDJĘCIA

Nowy sezon „Na sygnale" zapowiada się ekscytująco. Przede wszystkim do bazy ratowników w Leśnej Górze wróci Karolina (Klaudia Janas)! Ciekawe, czy do tego czasu uczucia Piotra (Dariusz Wieteska) do niej całkowicie ostygną, a Martyna (Monika Mazur) będzie w stanie z nią znowu pracować po zdradzie jej męża. To nie koniec niespodzianek. Przed końcem sezonu do zespołu dołączyła nowa ratowniczka Róża (Adrianna Jagiełło), a z początkiem kolejnego pojawi się jeszcze jeden ratownik, którego zagra Mateusz Dymidziuk.