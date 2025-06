Na sygnale. Radykalna metamorfoza Nowego. Upodobni się do Kuby w następnym sezonie - ZDJĘCIA, WIDEO

Na sygnale. Wanda nie pozwoli Beniowi odejść. Zmieni się, by go odzyskać w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Nowy przyjaźni się w „Na sygnale” z dr. Górą (Tomasz Piątkowski) i Zdzisiem (Jarosław Gruda), również prywatnie. Ale przez osiem lat grania w jednym serialu aktor najbardziej zaprzyjaźnił się z Wojciechem Zygmuntem, czyli Kubą. Obaj aktorzy są w podobnym wieku - Wodka ma 31, a Zygmunt 35 lat i łączą ich te same zainteresowania. Niestety, ich przyjaźni nie zobaczymy już na małym ekranie, bo Szczęsny zmarł, a rozpaczający po nim Gabryś dopilnował, by wypełniono ostatnią wolę przyjaciela – przekazanie jego organów do przeszczepu.

Nowy na nowo w kolejnym sezonie serialu „Na sygnale”

W kolejnym sezonie serialu „Na sygnale” zobaczymy zupełnie nową twarz Nowego. Jego bohater zapuści zarost i tym samym upodobni się do swojego największego przyjaciela, Kuby. Gdyby nie ciemniejsze włosy Gabrysia, można by ich pomylić. Fani „Na sygnale” już polubili nowy image Nowego i tak go pochwalili na oficjalnym profilu serialu na Instagramie:

- @wodkakamil jak Ci dobrze z brodą!😍

- Już nie mogę się doczekać 😍 Nowak jaki przystojny w tym zaroście 🤭☺️

- A ja w pierwszej chwili pomyliłam Nowego z Kubą. Na pierwszy rzut podobni🤔

- Broda 😍😍🔥🔥🔥 @wodkakamil

- Kamil Wodka - jaka hotówa 🫦

Nowy prywatnie

Poza grą w „Na sygnale” Kamil Wodka dorabia jako instruktor jogi. Kocha koty i w domowym zaciszu opiekuje się rasowym sfinksem, Atencjuszem. Uwielbia też podróżować. W ubiegłym miesiącu był w Indonezji.

Śmierć Kuby w Na sygnale. Ostatnie pożegnanie przez przyjaciół z Leśnej Góry