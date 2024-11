Na sygnale, odcinek 640: Dobromir zacznie obrażać Karolinę. To jego plan na wspólną przyszłość?

Na sygnale, odcinek 636: Benio zrozumie, że Wanda go niszczy. To kłamczucha i manipulantka

„Na sygnale" odcinek 640 „Pali się” - wtorek, 03.12.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 640. odcinku serialu "Na sygnale" Dobromir wybierze dziwną metodę podrywu

W 640. odcinku serialu „Na sygnale" zatytułowanym „Pali się” zespół ratowników z Leśnej Góry będzie pilnował bezpieczeństwa zdrowotnego na strażackim festynie. Teamem będzie kierował Dobromir. Kiedy przyjadą na miejsce uroczystego wydarzenia okaże się, że już tam jest drużyna ratownicza z innej stacji, a w jej składzie jest Karolina. Do tej pory Lisicki, podobnie jak reszta leśnogórskiego zespołu, podzielał jego zdystansowanie się do byłej kochanki Piotra. Przypadkowe spotkanie zacznie się więc od niegrzecznego zgrzytu, gdy Dobromir zaznaczy, że zjawił się na festynie tylko dlatego, że jej były kochanek Strzelecki udawał tego dnia, że jest chory. Karolina słusznie mu odpowie, że oboje teraz pracują i na tym powinni się skupić, a nie na swoich sprawach prywatnych. Ze słownych potyczek wyrwie ich wypadek, do którego dojdzie podczas świętowania. Karolina zachowa się bardzo profesjonalnie i zrobi tym na Dobromirze wielkie wrażenie. Pod wpływem emocji neurotyczny lekarz zmieni do niej nastawienie. Do tego stopnia, że poczuje chęć umówienia się z nią na randkę. Ale zacznie od bezczelnego pouczania jej, wygłaszając kazanie o związkach z żonatymi mężczyznami. Karolina znowu będzie zbulwersowana jego arogancją. A Lisicki będzie się tłumaczył tym, jak dobrze rozumie biologię kobiet, którymi kierują hormony i zjawiska astronomiczne...

W 640. odcinku serialu „Na sygnale" Dobromir zaprosi Karolinę na randkę

W 640. odcinku serialu „Na sygnale" Dobromir postanowi zaprosić Karolinę na randkę. Postara się ją skusić obietnicą udostępnienia jej technik kontroli, których się nauczył.

- Znowu mnie obrażasz?! - Karolina po raz trzeci poczuje się nieswojo. Ale Lisiecki wytłumaczy jej, że tak wygląda z jego strony propozycja spotkania.

- To jest zaproszenie na randkę?! - zdziwi się ratowniczka.