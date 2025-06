Na sygnale. Wanda nie odpuści sobie Benia w nowym sezonie! Do czego posunie się tym razem, aby go odzyskać?

Na sygnale. Benio zrozumie, że Wiktor miał rację co do Wandy. Pożałuje tego, co zrobił - ZDJĘCIA

Z kim będzie Benio w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Benio stanie się naprawdę łakomym kąskiem! Tym bardziej, że po rozstaniu z Wandą znów będzie do wzięcia i na brak zainteresowania nie będzie narzekał! A to dlatego, że zakręci się obok niego nowa ratowniczka Róża, a w pogotowiu wciąż będzie czekać i Basia, do której Vick już zdążył się zbliżyć w finale 12 sezonu!

Szczególnie, że połączyło ją z nią coś, o czym od dawna marzył, a żona nie mogła mu dać! A mianowicie dziecko, gdyż najpierw o nie wspólnie walczyli, a następnie zaczęli regularnie stawiać się u Beaty (Justyna Sieniawska) i Artura (Tomasz Piątkowski), aby pomóc im w opiece nad ich bliźniakami! Ale w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej i Lisicka tak łatwo broni nie złoży!

Wanda zawalczy o swojego męża w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Wanda zawalczy o Benia, co potwierdziła także sama produkcja uwielbianego medycznego serialu na swoich profilach na Instagramie i Facebooku pod filmikiem z tańczącą Lisicką! I choć nie napisała tego wprost, to fani od razu domyślili się prawdy. Tym bardziej, że doskonale znają charakter i bojowość kardiolożki!

- Czy Wanda już odpuściła Benia? To się jeszcze okaże.😉😆 - skomentowała produkcja.

- No jasne że Nie odpuściła ! 😂🔥❤️;

- Oj Wanda na pewno nie odpuszcza tak łatwo .

A zwłaszcza, że już w finale 12 sezonu "Na sygnale" Lisicka już zaczęła robić wszystko, aby Benio do niej wrócił! I poleciała za nim nawet do Australii, gdzie Vick miał udać się na wakacje, ale niestety do ich spotkania tam nie doszło, gdyż ratownik zamienił się dyżurami, w efekcie czego on został na miejscu! Ale co się odwlekło, to nie uciekło, gdyż finalnie doszło do ich konfrontacji w domu Lisickich, choć nic z niej nie wniknęło! Czy to zmieni się w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej?

Czy Lisickiej uda się odzyskać Vicka w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

Bardzo możliwe, gdyż w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Wanda również tak łatwo nie odpuści i będzie walczyć o swojego męża! Tym bardziej, że już ją zdzierała zazdrość, gdy widziała go z Basią, a co dopiero będzie teraz, gdy zacznie kręcić się wokół niego i Róża! I wówczas Lisicka już będzie miała na horyzoncie 2 rywalki!

Ale co to dla niej, gdyż w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej z pewnością coś wymyśli! Jednak czy dzięki temu uda jej się odzyskać Vicka? A może w końcu będzie musiała pogodzić się z porażką? O tym przekonamy się za 3 miesiące!