Na sygnale. Nowa ratowniczka Róża zawróci w głowie Beniowi w nowym sezonie. Wanda nie dopuści do tego, by byli razem – ZDJĘCIA

Benio ma dosyć Wandy w serialu „Na sygnale”

W serialu „Na sygnale” związek Wandy z Beniem już nie raz zaliczał wzloty i upadki. Winę za to ponosi niewątpliwie trudny charakter lekarki, która jest chorobliwie wręcz zazdrosna. Kocha Vicka, ale jest kompletnie nieprzewidywalna i dla niego jej decyzje są nieracjonalne. W pewnym momencie pojawił się nawet prawowity małżonek Wandy, Alfred (Bartłomiej Magdziarz), z którym ona nie zdążyła się rozwieść... Przede wszystkim jednak mają inne oczekiwania co do przyszłości swojego związku. On chciałby mieć dzieci, ona – niekoniecznie… Stąd wynika w ich relacji wiele problemów, po których najczęściej przestają się do siebie odzywać. Ale nawet kiedy Benio wylicza Wandzie, że do siebie nie pasują, bo ona nim manipuluje i ciągle kłamie, to po prostu przestają się do siebie odzywać. Na kilka dni.

Nowa ratowniczka Róża w serialu „Na sygnale”

Przed końcem sezonu w serialu „Na sygnale" zjawiła się nowa bohaterka, Róża Potocka (Adrianna Jagiełło), która zastąpiła zmarłego Kubę Szczęsnego (Wojciech Zygmunt). Ratownicy zastanawiali się, czy młoda kobieta nie jest skoligacona ze Stanisławem Potockim (Marcin Grzymowicz), ale Wiktor (Wojciech Kuliński) rozwiał ich obawy. Stwierdził, że wykupił dostęp do serwisu z genealogią i niesławny psychopata nie miał kuzynki o tym imieniu. Potem dowiedział się od niej, że w poprzedniej bazie ratowników w Szczecinie padła ofiarą mobbingu.

Róża zaintryguje Benia w nowych odcinkach serialu „Na sygnale” we wrześniu

We wrześniowych odcinkach serialu „Na sygnale” Róża rozwinie skrzydła i zadomowi się w bazie w Leśnej Górze. Nie miała dobrego wejścia nie tylko ze względu na podejrzenia pokrewieństwa ze Stanisławem Potockim. Dziewczyna od razu zajęła szafkę Kuby, co nie spodobało się innym ratownikom. Ale Benia zaintryguje. Wpadnie mu w oko i zacznie się nią interesować coraz bardziej. Czy na tyle, by pomyśleć o niej w romantyczny sposób…?