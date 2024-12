Na sygnale, odcinek 651: Benio skłoni Wandę do złożenia prawdziwych zeznań? Wanda zwleka z pójściem na policję

Mikołaj na sygnale. W Wigilię Britney wreszcie wyzna Alkowi, co do niego czuje! Tak na nią podziała jemioła - ZDJĘCIA

„Na sygnale" odcinek 651 - wtorek, 07.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

Wanda została odurzona narkotykiem w klubie, gdzie umówiła się z doktor Reiter. Do jej drinka została wrzucona tabletka gwałtu, a ona została zaciągnięta nad rzekę. W ostatniej chwili na pomoc przybiegła jej Anna. Sytuacja się odwróciła i mężczyzna zaczął ją dusić. Wanda schwyciła gałąź i uderzyła napastnika w głowę.

Benio i Wiktor potwierdzili alibi Wandy i Anny w serialu „Na sygnale”

Nad ranem Anna i Wanda próbowały ustalić, do którego szpitala trafił mężczyzna, który je zaatakował, ale nie mogły odnaleźć ani jego ani kluczy Wandy do domu. Wieczorem wróciły nad rzekę, by je znaleźć i namierzyć ciało ich niedoszłego gwałciciela. Trafiły jednak na innego mężczyznę, nieprzytomnego i z urazem głowy. Anna z Wandą złożyły, co prawda, zeznania na policji, ale fałszywe - stwierdziły, że nie poznały mężczyzny, który zniknął. Dobromir (Kamil Błoch) zapewnił siostrze alibi, na co sama go namówiła. Ich dramatyczne przeżycia w końcu wyszły na jaw i poważnie zmartwiły Wiktora (Wojciech Kuliński) i Benia. Przesłuchiwani przez policję, w 649. odcinku „Na sygnale” potwierdzili alibi Wandy i Anny.

W 651. odcinku serialu „Na sygnale” Benio będzie namawiał Wandę na zeznanie całej prawdy

W 651. odcinku serialu „Na sygnale” Benio będzie się starał namówić Wandę - przerażoną zaginięciem napastnika i tym, że mogła go zamordować w obronie przyjaciółki - całą prawdę o zajściu. Czy Wanda się na to odważy? Śledztwo może być koszmarnym przeżyciem. Ale im dłużej będzie zwlekać z wyznaniem, jak było naprawdę, tym gorzej – może zostać oskarżona o mataczenie i próbę zacierania śladów.