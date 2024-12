Na sygnale, odcinek 646: Wanda uratuje życie Annie. Ich wspólna noc w klubie skończy się dramatycznie

„Na sygnale" odcinek 646 - środa, 11.12.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 646. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda zostanie otruta narkotykiem w klubie

W 646. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda umówi się z Anną na wspólny wypad do klubu. Panie postanowią zaszaleć we dwójkę, podczas gdy ich partnerzy – z Beniem Lisicka ma ostatnio na pieńku - będą oglądać mecz. Niestety, będzie to dla nich noc obfitująca w dramat. Na nieszczęście, Lisicka wpadnie w oko niebezpiecznemu mężczyźnie, który postanowi się na niej zemścić za to, że każe mu się odczepić po tym, jak zacznie ją obmacywać. Do jej drinka wsypie tabletkę gwałtu i wyprowadzi bezwolną ofiarę z dyskoteki. Zaciągnie ją nad rzekę. Wanda nie będzie wiedzieć ani gdzie się znajduje ani nie rozpozna napastnika – zdąży o nim zapomnieć pod wpływem narkotyku. Będzie chciała tylko wrócić do domu, ale on na to nie pozwoli. Zacznie się do niej dobierać.

- Spodoba ci się... - syknie mężczyzna. Na to wszystko w końcu przybiegnie Anna.

W 646. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda ocali napastowaną Annę

W 646. odcinku serialu „Na sygnale” Annę przerazi to, co zobaczy, ale postara się za wszelką cenę pomóc przyjaciółce:

- Zostaw ją!!! - wrzaśnie i spróbuje odciągnąć bandytę od Lisickiej. Nic nie wskóra i zostanie powalona przez niego na ziemię. Zrobi się już bardzo groźnie, kiedy Wanda nagle zobaczy leżącą gałąź i z całej siły uderzy napastnika w głowę.

