Na sygnale. Basia zacznie poważniej myśleć o Beniu. Dojdzie do rywalizacji z Różą w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Na sygnale. Nowa ratowniczka Róża zawróci w głowie Beniowi w nowym sezonie. Wanda nie dopuści do tego, by byli razem – ZDJĘCIA

Basia nie związała się z Michałem w serialu „Na sygnale”

Chociaż wszystko wskazywało na to, że tak będzie, Basia nie związała się z Michałem (Krystian Kukułka). Nie miała na to szans, bo Kornet zwyczajnie zniknął po tym, jak ponownie padła ofiarą Miłosza (Leonard Koterski). Albo uciekł, ponieważ jego zniknięcie dziwnie zbiegło się z wewnętrznym dochodzeniem w policji.

Benio przeżywa małżeński kryzys w serialu „Na sygnale”

Benio jest zmęczony związkiem z Wandą w serialu „Na sygnale”, choć trudno nie zauważyć, że ta para bardzo mocno się przyciąga. Już niejeden raz Vick miał dość żony, a jednak wciąż są razem. Pomimo tego, że sam przyznaje, iż Lisicka go okłamuje i nim manipuluje.

Benio przyciąga Basię w serialu „Na sygnale”

Benio coraz częściej widuje Basię, zwłaszcza odkąd Wanda zaczęła mu serwować coraz więcej niechcianych atrakcji w ich związku. W kontaktach z Wszołkową może się odprężyć. A po tym, jak wspólnie udało im się uratować dziecko, Vick w euforii spowodowanej uratowaniem mu życia przytulił ratowniczkę. To uświadomiło obojgu, że może coś do siebie czują... Basia jednak sama nie wykona żadnego kroku w serialu „Na sygnale”, mając na uwadze to, że Wanda i Benio są jednak razem. Co będzie, jeżeli przestanie się nią przejmować, bo uczucia wezmą górę w nowym sezonie serialu po wakacjach? Fani od dawna życzą sobie, by Wszołkowa i Vick byli razem:

- Błagam 🙏. Niech Benio będzie z Basią ♥️

- Baśka i Benio muszą być razem!! ❤ Nie zepsujcie mi tego, błagam 🫶🥹

- Basia i Benio mega do siebie pasują 😍

- Czekam na Benia i Basię od dawna, on i Wanda zdecydowanie do siebie nie pasują – tak piszą na oficjalnym profilu „Na sygnale” na Instagramie.

- Błagam, rozpatrzcie połączenie ich razem, bo chemia, jaka jest pomiędzy nimi, na coś wskazuje🤔

- Cudna para byłaby z nich❤️😍

W nowym sezonie serialu „Na sygnale” Benio będzie zaintrygowany Różą. Szykuje się więc burzliwa romantyczna jesień w tej produkcji. A może i rywalizacja między Potocką i Basią o Vicka…