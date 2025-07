Na sygnale. Elka szybko pozbiera się po śmierci Kuby! Nie będzie próżnowała po powrocie do Leśnej Góry - ZDJĘCIA

Wielki powrót Elki w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach wróci Elka, która niespodziewanie zniknęła po śmierci Kuby! I choć ukochana Szczęsnego mocno przeżyła jego odejście, o które początkowo obwiała nawet Nowego (Kamil Wodka), gdy ten spóźnił się na swój dyżur do pracy, w efekcie czego osłabił Kubę i Benia (Hubert Jarczak), to jednak z czasem, gdy emocje już opadły, to jemu wypłakiwała się w ramię po jego śmierci!

I mimo iż oskarżenia Siemaszko ogromnie go zabolały, to oczywiście ratownik ją pocieszył, gdyż doskonale wiedział, co ona uczuje! Tym bardziej, że przeżywał jego odejście równie mocno. Z tą jednak różnicą, że on zjawił się na pogrzebie Szczęsnego i wygłosił nawet pożegnalną mowę, a ona niespodziewanie zniknęła! Elka nie przyszła pożegnać swojego ukochanego, a słuch o niej zaginął! Ale nie na długo, gdyż w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej dyspozytorka się odnajdzie!

Siemaszko już zapomni o zmarłym Kubie w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Elka powróci do Leśnej Góry w wielkim stylu, czym Aleksandra Kądziołka pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie. Na zdjęciach z planu widzimy wystrojoną i uśmiechniętą Siemaszko, która nie dość, że już przeżyje swoją żałobę i w końcu pozbiera się po śmierci Kuby, to jeszcze zacznie zupełnie nowe życie!

Czy w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Siemaszko weźmie się za kolejnego ratownika? Bardzo możliwe, gdyż jej strój nie jest ubraniem roboczym, a ewidentnie wskazuje na to, że Elka będzie się wybierać na jakąś randkę bądź imprezę. Tak samo jak opis aktorki!

- Zgadnijcie, kto wrócił!!! @nasygnaleoffical. Ciekawe, gdzie Elka się tak wystroiła 🤭✨ - napisała Aleksandra Kądziołka na swojej relacji na Instagramie.

Z kim będzie Elka w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

A zatem kogo w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach upatrzy sobie Elka? Czy zwiąże się właśnie z Nowym, do którego zbliżyła się po śmierci Kuby?I który przecież wciąż pozostanie wolny, bo Britney (Paulina Zwierz) wciąż będzie z Alkiem (Adam Turczyk), a o Zosi (Maja Wacnik) raczej też nie będzie miał co myśleć!

A może jej wybór w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej padnie na kogoś zupełnie innego, gdyż baza w Leśnej Górze nie będzie żyć samym Gabrysiem? Przekonamy się już niebawem!

Na sygnale. Nowa ratowniczka Róża szybko znajdzie przyjaciół. Tak Britney i Alek przyjmą ją w bazie