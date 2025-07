Na sygnale. Czarek odtrąci ojca! Wiktor pozna szokującą prawdę o przybranym synu

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Wiktor (Wojciech Kuliński) postanowi za wszelką cenę zbliżyć się do Czarka (Maksymilian Balcerowski), zgodnie z tym, co poleci mu jego terapeuta Stefan Nowak (Sebastian Konrad). Banach mocno weźmie sobie radę mężczyzny do serca i już w trakcie rodzinnego obiadu spróbuje naprawić swoją relację z przybranym synem! Ale mocno się rozczaruje, gdyż w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej on go odtrąci, czym mocno go zaskoczy! Szczególnie, gdy pozna tego powód! A zatem jaki on będzie? Koniecznie poznaj szczegóły!