Na sygnale. Kryzys u Anny i Wiktora nie minie. Banach przejdzie załamanie i pomyśli o odejściu! - ZDJĘCIA

Na sygnale. Wanda nie odpuści sobie Benia w nowym sezonie! Do czego posunie się tym razem, aby go odzyskać?

Kłótnie Anny i Wiktora w „Na sygnale”

W zakończonym sezonie „Na sygnale” zaczęło dochodzić do kłótni między Anną a Wiktorem. Zaczęło się od rozrzuconych ubrań, a - chciałoby się powiedzieć, że – skończyło na wizytach u terapeuty. Ale szczęśliwy koniec nie nastąpił. Może gdyby Banach kontynuował terapię, to przyniosłaby efekt, ale doktor Reiter zaczęła jej być przeciwna, kiedy terapeuta, Stefan Nowak (Sebastian Konrad), zażądał od swojego pacjenta konfrontacji z żoną.

Wiktor zacznie myśleć o odejściu w „Na sygnale”

Niestety, w nowym sezonie „Na sygnale” scysje między Anną a Wiktorem - którzy cały czas bardzo się kochają - nie tylko nie znikną, ale temperatura ich utarczek jeszcze wzrośnie. Może gdyby doktor Reiter nie storpedowała tak gwałtownie terapii męża, wszystko jakoś by się ułożyło… A tak, problemy rodzinne, które nie znikną, a nie będą mogły zostać „przegadane” z terapeutą, tylko pogorszą i tak kiepski nastrój Banacha. Wciąż nie dojdzie do porozumienia z adoptowanym synem Czarkiem (Maksymilian Balcerowski), a sprawa z przemocowym włoskim zięciem córki z pierwszego małżeństwa, Zosi (Maja Wacnik), pozostanie nierozwiązana. Anna zacznie coraz bardziej denerwować Wiktora, tak że rejterady w zacisze majsterkowicza już nie pomogą. Żona ma silny charakter i jak określiła swoją postać Lea Oleksiak w świeżutkim live`ie na oficjalnym profilu serialu „Na sygnale” na Instagramie – to kobieta, która prze do celu, jak się na coś uprze, to musi być tak, jak ona chce, jest nerwowa, nieco zadufana w sobie i pewna siebie w stopniu bliskim chamstwa. Cóż, dość ostre i bezkompromisowe to podsumowanie granej przez siebie bohaterki… Bez rozmów z terapeutą, przed którym Banach troszeczkę zaczął się otwierać, nie zostanie mu już żaden wentyl bezpieczeństwa. Z Wiktorem będzie coraz gorzej. Czy podejmie decyzję o odejściu z pracy w Leśnej Górze i od żony?

„Skórzana” doktor Reiter w serialu „Na sygnale” jesienią

By nie kończyć smutnym akordem, zapowiadamy, że przynajmniej Annę czekają też bardzo zabawne sceny w nowym sezonie „Na sygnale”. I na razie zagadkowe. Zdjęcia do kolejnych odcinków i materiał filmowy pokazują doktor Reiter odzianą w skórę, w towarzystwie równie „skórzanego” Benia (Hubert Jarczak). Stylizacje są plemienne, prasłowiańskie, a towarzyszą im wilki. Będzie się działo w „Na sygnale” po wakacjach!