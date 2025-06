Na sygnale. Benia opanuje dzikość serca z Anną! Nikt się tego po nich nie spodziewał – ZDJĘCIA, WIDEO

Na sygnale. Wielki powrót Karoliny do Leśnej Góry! Nowy ratownik w bazie w kolejnym sezonie. Wiemy, kto go zagra – ZDJĘCIA

Na sygnale. Benio zrozumie, że Wiktor miał rację co do Wandy. Pożałuje tego, co zrobił - ZDJĘCIA

Benio będzie miał dosyć Wandy w nowym sezonie serialu „Na sygnale”?

W „Na sygnale” Wanda zaczyna już Benia poważnie męczyć swoim neurotycznym zachowaniem. Vick chciałby spokoju i powiększenia rodziny, a Lisicka się na to nie pisze. W nowym sezonie Benio zrozumie, że Wiktor (Wojciech Kuliński) miał rację, kiedy wcześniej mówił, że się na tym związku przejedzie. Blisko siebie ma ciepłą Basię, która bardzo go lubi. Może to ich scenarzyści połączą po wakacjach? A nowa w bazie w Leśnej Górze ratowniczka Róża Potocka (Adrianna Jagiełło)? Już wiemy, że Vick spojrzy na nią przychylnym wzrokiem.

Anna i Wiktor kłócą się w „Na sygnale”

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta - wiadomo. U Benia w domu nie dzieje się dobrze, podobnie jak u Anny. Doktor Reiter i Wiktor pokłócili się niedawno, w już zakończonym sezonie „Na sygnale”, po raz pierwszy od niepamiętnych lat. O co? O rozrzucone ubrania. Ale kiedy napięcie w związku rośnie, a obie strony duszą w sobie pretensje, nagle spór wybucha o byle co. Katalizatorem scysji był terapeuta Wiktora, Stefan Nowak (Sebastian Konrad), o co Anna miała potem pretensje. Czy teraz pani doktor spojrzy innym wzrokiem na Benia? Cóż, połączy ich nowa pasja…

Anna i Benio w skórach w serialu „Na sygnale” po wakacjach

Serial „Na sygnale” odróżnia od innych produkcji o tematyce medycznej to, że zdarzają się w nim iście komiczne sceny, na pograniczu absurdu – jak choćby w ostatnim odcinku świątecznym. W „Mikołaju na sygnale” Dobromir (Kamil Błoch) stracił pamięć, został bezdomnym i miał bliskie spotkanie ze św. Mikołajem (Roznerskim!). Sceny z realizacji nowego sezonu zapowiadają jeszcze więcej humoru. Widzimy w nich Annę i Benia w niecodziennych stylizacjach – w prasłowiańskich, plemiennych skórach, a towarzyszą im wilki! Co to się będzie działo?! To zupełna zagadka, ale doktor Reiter i doktor Vick wyglądają wspaniale i pasują do siebie. W sezonie „Na sygnale” po wakacjach Benio prawdopodobnie zdecyduje, czy zostać z Wandą. Jeżeli postanowi od niej odejść, na kogo zwróci uwagę? Na Basię, Różę, czy może Annę?