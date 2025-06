Na sygnale. Benio zrozumie, że Wiktor miał rację co do Wandy. Pożałuje tego, co zrobił - ZDJĘCIA

Sprawdzą się przestrogi Wiktora w nowym sezonie serialu „Na sygnale”?

Nowe odcinki mogą przynieść widzom nowego Benia – doktora Vicka w kompletnie odmiennej sytuacji prywatnej. Jego małżeństwo to nieustające wzloty i upadki. Wanda fascynuje Benia swoją nieprzewidywalnością i ognistym temperamentem, ale taki charakter może zmęczyć. To, co naprawdę go podłamało, to wyjazd Lisickiej do Sopotu z jej adoratorem Majakiem. Nie tylko spędziła tam czas z ledwie co poznanym na strzelnicy mężczyzną, to jeszcze, według niej, nic się nie stało. To wówczas w Vicku coś pękło. Wanda uważa, że kolejny raz Benio do niej wróci, ale jak naprawdę będzie w nowym sezonie „Na sygnale”? Wiemy, że Vick przyzna rację swojemu przyrodniemu bratu, Wiktorowi, który go przed nią ostrzegał. Możliwe więc, że zupełnie pożałuje pochopnej decyzji o ślubie. W nowych odcinkach możemy być świadkami rozpadu tego burzliwego małżeństwa.

Serce Benia zabije do Basi w serialu „Na sygnale”?

Widzowie „Na sygnale” od dawna chcieliby widzieć Basię (Anna Wysocka-Jaworska) u boku Benia. A i on ma dla niej miękkie serce, co wyraźnie było widać w scenie, kiedy cieszyli się z uratowania życia małemu pacjentowi. Wszołkowa też ma do Vicka wiele sympatii, ale na pewno nie zrobi pierwszego ruchu, dopóki on oficjalnie – raz na zawsze – nie rozstanie się z Wandzią.

Rywalizacja Basi i Róży o Benia jesienią w „Na sygnale”?

W nowym sezonie „Na sygnale” nie tylko w stronę Basi może zwrócić się zmęczony Wandą Benio. Tuż przed wakacjami w serialu pojawiła się nowa postać – ratowniczka Róża Potocka (Adrianna Jagiełło). Wiemy już, że zwróci uwagę Vicka. Kto wie, może obydwie panie – plus Wanda - będą o niego zabiegać? Do „Na sygnale” wraca Karolina (Klaudia Janas) i rozpocznie pracę kolejny ratownik (Mateusz Dymidziuk), więc zapowiada się romantyczna jesień w serialu!