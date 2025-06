Na sygnale. Wanda nie pozwoli Beniowi odejść. Zmieni się, by go odzyskać w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Na sygnale, ostatni odcinek 732: Nowa dziewczyna Dobromira wywoła sensację wśród przyjaciół! To dlatego Iga z nim jest - ZDJĘCIA

Benio i Basia w serialu „Na sygnale”

Benio świetnie się czuje w kontaktach z Basią, przy której wyraźnie odpoczywa od nieprzewidywalnej Wandy. Wspólne uratowanie życia małemu dziecku jeszcze zbliżyło ich do siebie. Vick bardzo chciałby mieć swoje, ale żona nie jest specjalnie zainteresowana powiększeniem rodziny. Jednak pierwszy krok w kierunku ewentualnego romansu – który przecież oznaczałby zdradę – musiałby zrobić Benio. Wszołkowa nie jest kobietą, która rozbijałaby relacje innych.

Benio i Róża w nowych odcinkach serialu „Na sygnale” we wrześniu

We wrześniowych odcinkach serialu „Na sygnale” nowa ratowniczka w bazie w Leśnej Górze, Róża Potocka, zainteresuje Benia. Z każdym kolejnym dyżurem będzie mu się podobać coraz bardziej. To może spowodować, że wykiełkuje wreszcie uczucie Basi do Vicka. Zobaczy konkurencję!

W nowych odcinkach serialu „Na sygnale” po wakacjach rozstrzygną się losy Wandy i Benia

W jesiennych odcinkach serialu „Na sygnale” rozstrzygnie się romantyczna odsłona wątku Benia. Czy Vick nadal będzie z Wandą, czy pożegluje w kierunku Basi? A może zadziała urok nowości i wybierze Różę? Oczywiście, do tanga trzeba dwojga, więc i Potocka musiałaby zobaczyć w nim coś wyjątkowego. Istnieje też możliwość, że Wanda, widząc, że Benio stracił do niej cierpliwość, zmieni się. To opinia jednego z fanów serialu „Na sygnale” opublikowana na profilu produkcji na Instagramie:

- E tam, zejdą się jeszcze 😂 skoro Artur i Martyna umieją wybaczać, a to naprawdę ciężkie charaktery, to Benio na pewno pozwoli Wandzie wrócić. A i ona na pewno się zmieni…

A może Lisicka nigdy nie pozwoli mu odejść?