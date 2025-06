Na sygnale

Na sygnale. Będzie się działo w życiu Basi w nowym sezonie. Czy wróci do niej Michał? - ZDJĘCIA

Na nowe odcinki serialu „Na sygnale” musimy czekać aż do jesieni. Na szczęście, od czasu do czasu, odtwórcom ukochanych postaci zdarza się podpowiedzieć w mediach społecznościowych, co może się wydarzyć w kolejnym sezonie. Grająca Basię Anna Wysocka-Jaworska zasugerowała, że jej bohaterka może bardzo zatęsknić za Michałem (Krystian Kukułka). Czy policjant wróci do niej niespodziewanie, tak jak nagle zniknął z horyzontu?