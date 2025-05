Na sygnale, odcinek 731: Kryzys u Wiktora i Anny. Terapeuta namiesza im w głowach - ZDJĘCIA, WIDEO

Na sygnale, odcinek 729: To ona zastąpi zmarłego Kubę! Nowa ratowniczka Róża to córka psychola Potockiego? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 731 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W małżeństwie Wiktora i Anny w 731 odcinku "Na sygnale" zacznie się kryzys, który nie wróży niczego dobrego. A przyczyni się do niego terapeuta Stefan, który stosuje dosyć niekonwencjonalne metody terapii Banacha. Dlaczego szef stacji ratowników z Leśnej Góry potrzebuje pomocy specjalisty? Bo przestał radzić sobie z tym, jak oceniają go bliscy, stał się coraz bardziej przygnębiony.

Tak terapeuta Wiktora w 731 odcinku "Na sygnale" skłóci go z Anną

To, co w 731 odcinku "Na sygnale" Wiktor usłyszy od swojego terapeuty, zabrzmi tak, jakby Stefan chciał go skłócić ze wszystkimi. Ale w terapii Banacha chodzi o to, by przestał ukrywać swoje emocje. Od dawna ma bowiem problem z wyrażaniem tego, co naprawdę czuje. Kiedy terapeuta zapyta Wiktora o relacje rodzinne, zapali się mu czerwona lampka.

- Kocham swoją rodzinę... - To wiem, ale czy oni cię denerwują? - Nic z tych rzeczy! - Przecież kłócisz się z synem, z żoną? - Nie... - Chcesz mi powiedzieć, że nie ma takiej sytuacji, że żona zaczyna cię denerwować? - Mam swoje sposoby... - Jakie? - Jakby to powiedzieć, wiesz, kiedy Anka zaczyna być trudna, wychodzę sobie do garażu, zaczynam majsterkować. Taka moja forma medytacji. - Jednym słowem, unikasz konfrontacji. Dlaczego? - Bo nie chcę na nią wrzeszczeć! To naturalne, tak? Ale kontroluję to... - Ucieczka to nie kontrola! Dobra, mam dla ciebie zadanie domowe. Masz dzisiaj spróbować skonfrontować się z żoną...

Awantura Banacha z żoną o pranie w 731 odcinku "Na sygnale"

Idąc za radą terapeuty w 731 odcinku "Na sygnale" Wiktor postanowi szczerze porozmawiać z Anną. Szybko zacznie tego kroku żałować. Bo przy okazji pokłóci się z żoną o rozrzucone w salonie nieuprasowane ubrania, o to, że nie ma nawet gdzie zjeść kolacji i obejrzeć telewizji. Zmęczona po pracy Anna nie pozostanie mu dłużna. I tak rozpęta się awantura w domu Banacha!

- Dlaczego teraz chcesz o tym rozmawiać?! - Bo testuję nowe rozwiązania! - Testujesz na mnie? Co ja jestem? Twoim królikiem doświadczalnym?

Stefanowi oberwie się od Anny w 731 odcinku "Na sygnale"

A kiedy doktor Reiter w 731 odcinku "Na sygnale" odkryje, kto ją z mężem skłócił, oberwie się także Stefanowi. Za to, że terapeuta nastawia Wiktora przeciwko niej.