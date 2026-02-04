M jak miłość. Przełomowe zmiany w emisji! Dojdzie nowy dzień, ale na 1910 odcinek będzie trzeba trochę poczekać

Będzie więcej odcinków "M jak miłość" w tygodniu!

Fani "M jak miłość" czekali na to od dawna, a dokładnie aż 16 lat! A teraz ich marzenia w końcu staną się rzeczywistością, bo ich ulubiony serial znów zacznie być emitowany częściej niż tylko dwa razy w tygodniu - w poniedziałek i wtorek o godzinie 20.55 w TVP2! A to dlatego, że dojdzie nowy dzień emisji!

Ale spokojnie, gdyż nie ucierpią na tym inne seriale Telewizji Polskiej - "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Na sygnale", a zmiana nie dotknie także wszystkich tureckich produkcji. A to dlatego, że na emisję dodatkowego odcinka "M jak miłość" wybrano zupełnie inny dzień, ale jakże symboliczny, gdyż odwoła się do początków kultowego serialu!

Kiedy będzie dodatkowy odcinek "M jak miłość"?

Dodatkowy specjalny odcinek "Walentynki z M jak miłość", który jest już dostępny na vod.tvp.pl, zostanie wyemitowany w sobotę 14.02.2026 roku o godzinie 17.20 w TVP2! A to oznacza, że po emisji 1908 i 1909 odcinków "M jak miłość", które będą emitowane normalnie w poniedziałek 9.02.2026 i wtorek 10.02.2026 roku dojdzie jeszcze jeden odcinek specjalny w sobotę, a więc w tygodniu pojawią się aż 3 odcinki!

Jednak wszystkich fanów "M jak miłość" od razu uspokajamy, gdyż nie będzie to zmiana na stałe, jedynie jednorazowa! Tym bardziej, że specjalny odcinek "Walentynki z M jak miłość" będzie rozgrywał się poza fabularnym czasem i wydarzeniami serialu. A zatem będzie jedynie dodatkiem!

Co z premierowymi odcinkami "M jak miłość"? Kiedy emisja 1910 odcinka?

Wszystko przez to, że już od kolejnego tygodnia, od poniedziałku 16.02.2026 "M jak miłość" wróci do normalnego nadawania 2 razy w tygodniu. Tyle, że tego dnia widzowie zobaczą powtórkę specjalnego odcinka "Walentynki z M jak miłość", jakby przypadkiem nie mogli jej obejrzeć w poprzedzającą sobotę, a we wtorek kolejny premierowy 1910 odcinek "M jak miłość", na który z tego względu będą musieli poczekać o jeden dzień dłużej.

Oczywiście, usłyszą to także po emisji 1909 odcinka "M jak miłość", który jest już dostępny na vod.tvp.pl, gdzie tuż po końcu odcinka, tak jak po śmierci Franki (Dominika Kachlik), nie będzie zapowiedzi kolejnego odcinka tylko ważny komunikat.

- Już teraz obejrzyj nowy odcinek na M jak miłość vod.tvp.pl. Na prośbę widzów twórcy i aktorzy przygotowali walentynkowy odcinek specjalny, rozgrywający się poza fabularnym czasem i wydarzeniami serialu. Premiera w sobotę, 14 lutego o godzinie 17.20. Powtórka w poniedziałek 16 lutego. Zapraszamy! - usłyszą widzowie.

A zatem premierowy 1910 odcinek "M jak miłość" widzowie zobaczą dopiero we wtorek 17.02.2026 roku o 20.55 w TVP2. Z kolei kolejne 1911 i 1912 odcinki "M jak miłość" w poniedziałek 23.02.2026 i wtorek 24.02.2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2!

