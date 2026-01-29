M jak miłość, odcinek 1910: Hania przekaże radosną wiadomość o Natalce i Adamie! Ujawni to przed całą rodziną - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku "M jak miłość" Hania w końcu wróci z obozu, niszcząc w ten sposób miłe chwile Natalki i Adama, którzy mocno zbliżą się do siebie w czasie jej nieobecności. Do tego stopnia, że Karski zacznie regularnie zostawać u Mostowiakowej na noc. I choć policjantce będzie to odpowiadać, to jednak zacznie się bać, jak na to może zareagować jej córka.

I w 1910 odcinku "M jak miłość" podzieli się z szefem swoimi obawami. Jednak Karski będzie przekonany, że będą mogli być spokojni, bo Hania będzie im kibicować, ale Natalka wcale nie będzie tego taka pewna! Aczkolwiek prędko szybko się zdziwi!

- Jak Hania zorientuje się, że zostajesz tu na noc… - zacznie denerwować się Natalka.

- To co? Mam wrażenie, że ona nam kibicuje… - stwierdzi Adam.

- Ale może zacząć wyobrażać sobie zbyt wiele. A tego bym nie chciała, bo… może się rozczarować - wyjaśni mu ukochana.

- To może ja też… wyobrażam sobie zbyt wiele? - urazi się Karski.

- Jezu, Adam… Nie łap mnie za słówka! - poprosi go Mostowiakowa, która w ogóle nie będzie mieć tego na myśli.

Hania postanowi pomóc Natalce i Adamowi w 1910 odcinku "M jak miłość"!

I stąd w 1910 odcinku "M jak miłość" para szybko się pogodzi, a Hania dołoży swoje trzy grosze. A to dlatego, że tuż po powrocie do domu urządzi Adamowi przesłuchanie, aby zobaczyć na jakim są etapie i jak jeszcze może pomóc ich miłości.

- Czy jak mnie nie było… Czy wy… Ty i mama… No wiesz... jesteś w końcu jej chłopakiem, tak na serio? - zapyta go Hania.

- Myślę, że jestem na dobrej drodze... Na pewno chciałbym być… Jeśli da mi szansę - wytłumaczy jej Adam.

- Czyli jesteś na… okresie próbnym?... - uzna córka Natalki,.

I wówczas w 1910 odcinku "M jak miłość" Hania zaproponuje Adamowi cichy sojusz, na który Karski oczywiście przystanie. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że córka ukochanej faktycznie będzie w stanie mu pomóc. Jednak i on nie będzie się spodziewał, że w aż taki sposób!

- A chcesz jakieś wsparcie? - zapyta go dziewczynka.

- Przyda się. Ale takie bardziej… - zacznie wyjaśniać policjant, ale Hania od razu domyśli się o co mu chodzi i wejdzie mu w słowo - ...Dyskretne?

Hania ujawni związek Natalki i Karskiego przed całą rodziną w 1910 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że takie w 1910 odcinku "M jak miłość" ono wcale nie będzie, gdyż Hania poleci z naprawdę grubej rury! Zdradzamy, że Mostowiakówna najpierw podstępem zwabi zakochanych na spotkanie w rodzinnym domu Mostowiaków, a następnie ujawni ich związek przed całą rodziną, czym mocno zszokuje nie tylko samą Natalkę, ale i Adama!

Ale zupełnie niepotrzebnie, gdyż w 1910 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska), Marysia (Małgorzata Pieńkowska), a nawet Agnes (Amanda Mincewicz), która także dopiero co dołączy do ich rodziny, przyjmą tą wiadomość z uśmiechem na ustach i oczywiście chętnie powitają Karskiego w swojej rodzinie!

- A to jest właśnie Adam… chłopak mojej mamy! - ogłosi im Hania.

- Bardzo nam miło... Zapraszamy, proszę, siadajcie! - zaproszą ich do stołu.

- ...To było „dyskretne”? - spyta ją Adam.

- A co miałam zrobić? Skoro mama ma problem z nazwaniem rzeczy po imieniu... - skwituje dziewczynka.