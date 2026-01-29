M jak miłość, odcinek 1908: Agnes dołączy do rodziny Rogowskich w Grabinie! Ubłaga Marysię i Artura o pracę w ich przychodni - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” Agnes wróci do Grabiny z Niemiec, gdzie w końcu ostatecznie pozamyka wszystkie swoje sprawy, dzięki czemu już nic nie będzie jej tam trzymać. W podprzeciwieństwie do USA, gdzie wciąż będzie czekać na nią praca. Jednak mimo tego Rotke będzie wolała zostać w Polsce u boku Rogowskich! I zamiast wielkiej kariery w Stanach będzie wolała pracować w wiejskiej przychodni w Lipnicy!

Tym bardziej, że w 1908 odcinku „M jak miłość” i w Polsce już nic nie będzie grozić ani jej, ani Rogowskim po zatrzymaniu jej niebezpiecznego byłego kochanka Martina (Paweł Izdebski)! Tym bardziej, że Niemiec będzie poszukiwany i w swoim kraju, gdzie będą ciążyć na nim jeszcze poważniejsze zarzuty, przez co już się nie wywinie i tak szybko nie wyjdzie na wolność!

Agnes będzie z Marysią i Arturem już i w domu i w pracy w 1908 odcinku „M jak miłość”!

I dzięki temu w 1908 odcinku „M jak miłość” Agnes podejmie ostateczną decyzję o pozostaniu w Polsce u boku swojego ojca, macochy, przyszywanej babci Barbary (Teresa Lipowska), a także przybranego rodzeństwa - Basi (Karina Woźniak), Piotrka (Marcin Mroczek) i Pawła (Rafał Mroczek), który przecież uratował jej życie. Tym bardziej, że i w Niemczech poza swoją przyjaciółką, nie będzie mieć już nikogo po śmierci matki. A tak zyska zupełnie nową rodzinę!

I pracę, bo w 1908 odcinku „M jak miłość” Rogowscy oczywiście zgodzą się przyjąć ją do swojej przychodni. Zwłaszcza,m że Artur zrobi tam dla córki miejsce już wcześniej, a teraz ona sama zdecyduje się je w końcu zająć!

- Mam już pozamykane sprawy w Niemczech, czeka na mnie praca w Stanach, ale… nie mogę przestać myśleć o tym, że… chciałabym zamieszkać w Grabinie i pracować w waszej przychodni... Jeśli mnie przyjmiecie - wyzna im Agnes, czym ogromnie ich ucieszy, a w szczególności Artura!

Nie tylko Rotke dołączy do rodziny Rogowskich w 1908 odcinku „M jak miłość”!

I tym samym w 1908 odcinku „M jak miłość” Agnes na dobre dołączy do rodziny Rogowskich i to nie tylko w domu, ale i w pracy! Ale nie tylko ona zasili szeregi ich rodziny, bo oprócz niej do rodzinnego domu Mostowiaków dołączy także Antoś (Mark Myronenko), którego Paweł w końcu odda Marysi miesiąc po śmierci i pogrzebie Franki (Dominika Kachlik), gdy przez Kingę (Katarzyna Cichopek) już kompletnie się załamie.

Oczywiście, w 1908 odcinku „M jak miłość” Marysia przyjmie i wnuka i w ten sposób rodzina Rogowskich powiększy się aż o 2 osoby, a w rodzinnym domu Mostowiaków znów zrobi się gwarno i tłoczno, co z pewnością ucieszy Barbarę. Na tyle, na ile oczywiście będzie mogło, po śmierci Franki...