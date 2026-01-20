M jak miłość, odcinek 1908: Rodzina Rogowskich powiększy się! Pojawi się dwójka nowych dzieci w Grabinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” w rodzinnym domu Mostowiaków znów zrobi się gwarno i tłoczno. Jednak nikt nie będzie w stanie za bardzo cieszyć się z powiększenia rodziny Rogowskich, do którego dojdzie w obliczu śmierci Franki i ogromnej tragedii Pawła (Rafał Mroczek), który zostanie sam z synem.

Oczywiście, w 1908 odcinku „M jak miłość” Zduński będzie mógł liczyć na pomoc swojej matki, która stanie się dla chłopca drugą matką po śmierci tej biologicznej, zgodnie z jej ostatnią prośbą, a także Barbary (Teresa Lipowska), która oczywiście także pomoże, gdy w końcu dowie się o tym dramacie. I w ten sposób Antoś znów zagości do ich życia, ale tym razem już na dobre!

Antoś i Agnes dołączą do rodziny Rogowskich w Grabinie w 1908 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1908 odcinku „M jak miłość” nie tylko Antoś na stałe powiększy rodzinę Rogowskich, gdyż dołączy do niego także i Agnes. Rotke postanowi w końcu przyjąć propozycję swojego biologicznego ojca i zostać z nim, Marysią i Barbarą w Grabinie i jednak nie wyjeżdżać do USA. Tym bardziej, że już nie będzie musiała uciekać, gdyż niebezpieczeństwo ze strony Martina (Paweł Izdebski) już minie, a Niemiec skończy w więzieniu za brutalny atak na swoją byłą ukochaną.

W 1908 odcinku "M jak miłość" Rogowscy załatwią córce Artura nie tylko pracę w swojej przychodni jako pediatra, ale także zaproszą ją już na stałe nie tylko do swojego domu, ale i życia. A ona tym razem już przyjmie ich propozycję, bo po aresztowaniu Martina, sama będzie chciała zostać w Polsce. Szczególnie, że w Niemczech już nikt i nic jej nie będzie trzymać, bo nie będzie mieć ani matki, ani mieszkania, przez co nie będzie miała już do czego wracać!

Marysia, Artur i Barbara nie będą mieli powodów do radości mimo dobrych nowin w 1908 odcinku "M jak miłość"!

I stąd w 1908 odcinku "M jak miłość" Agnes wreszcie zdecyduje się zostać w Grabinie. Tak samo jak Antoś, który po stracie matki nie będzie miał innego wyboru. Tym bardziej, że Marysia obieca się nim zająć i będzie musiała to zrobić, bo przez Kingę (Katarzyna Cichopek) Paweł już kompletnie się załamie. Mimo iż przez miesiąc będzie walczył dla swojego synka, aby tak się nie stało. Ale jednak do tego dojdzie...

I w ten sposób w 1908 odcinku "M jak miłość" rodzina Rogowskich zyska dwóch nowych członków. Jednak w obliczu zaistniałych okoliczności nie będą to wcale radosne nowiny. A zwłaszcza w tym jednym przypadku...