M jak miłość, odcinek 1915: Ona wygarnie Kasi jaką jest fałszywą zdrajczynią! Anka nie będzie dłużej milczeć, że Jakub jest ojcem dziecka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przed porodem Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" jej kłamstwo o prawdziwym ojcu dziecka będzie coraz mniej bezpieczne! Tylko Anka Sokołowska, laborantka, która ostatnio ją szantażowała, wie o tym, co zrobiła Kasia, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jest w ciąży z Mariuszem. I w każdej chwili może na nią donieść nie tylko kochankowi, lecz także Jakubowi.

Szantażystka dopadnie Kasię przed porodem w 1915 odcinku "M jak miłość"

Podczas kolejnego spotkania przed kliniką w 1915 odcinku "M jak miłość" Sokołowska obieca, że zostawi w końcu ciężarną Kasię w spokoju, ale ich rozmowa będzie miała burzliwy przebieg. Bo Anka uprzedzi jednocześnie, że na razie nie zwróci pieniędzy, które wyciągnęła od Kasi w zamian za milczenie o sfałszowanych wynikach testów na ojcostwo!

- Miałam nadzieję, że w końcu cię spotkam. Nie odbierałaś ode mnie telefonów, a nie chciałam nachodzić cię w domu. Tylko proszę, nie denerwuj się. Nie chodzi o kasę... - A o co? - zapyta Kasia oburzona tym, że Anka znów się do niej przyczepiła. - Wiem, że zaraz będziesz rodzić i chciałam naprostować sprawy między nami. Moja sytuacja się unormowała. Może nie na tyle, żeby oddać ci tę kasę, ale nie musisz się już martwić... - zapewni szantażystka, lecz Kasi jej nie uwierzy.

Anka w 1915 odcinku "M jak miłość" wygarnie Kasi, co o niej myśli

Pełnym pogardy tonem Kasia w 1915 odcinku "M jak miłość" odegra przed Sokołowską ofiarę całej sytuacji. Chociaż to ona wciągnęła Ankę w swoje kłamstwo, ona cały czas oszukuje Mariusza i Jakuba, a szantaż koleżanki to sprawiedliwa kara, na jaką zasłużyła. Przez nią wpadła w długi, zapożyczyła się u wielu osób, ale sama zgotowała sobie taki los. Wszystko po to, żeby Jakub dał jej rozwód i by mogła być z Mariuszem, z nim wychować dziecko byłego męża.

- No chyba jednak trochę muszę... - Wiem, że uważasz mnie za potwora, ale tonący brzytwy się chwyta! - zacznie się bronić Sokołowska. - I ciągnie ze sobą innych na dno, tak? - Uważasz się za ofiarę? Serio? Zdradziłaś męża z innym facetem. Zmusiłaś mnie do podmiany wyników badań na ojcostwo. A teraz będziesz okłamywać ich obu! I jeszcze zaraz dziecko! Było mi cię szkoda... Ale to? To jest szczyt! - wygarnie jej Anka.

Czy Anka wyjawi prawdę o ojcu dziecka Kasi w "M jak miłość"?

Teraz to wspólniczka Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" będą miała nad nią coraz większą władzę. Anka jako jedyna wie, że ojcem dziecka jest Jakub i w każdej chwili może ją wydać nie tylko Karskiemu, lecz także Mariuszowi. O tym, czy tak się stanie widzowie przekonają się jednak dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wiosną!