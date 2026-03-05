M jak miłość, odcinek 1919: Marcin spełni marzenie Kamy! Nawet to nie uratuje ich małżeństwa - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" Kama w końcu będzie mogła wrócić do Warszawy, gdy niebezpieczeństwo, jakie sprowadzi na siebie i swoich najbliższych Marcin w końcu minie. Chodakowska wreszcie wróci do domu, w którym mąż powita ją kwiatami, ale nie będzie to jedyna rzecz, jaką dla niej przygotuje.

Wszystko przez to, że Chodakowski będzie chciał nieco zrekompensować jej poniesione straty i czas, w którym musiała się ukrywać na Śląsku, przez co nie mogła podejść do egzaminu fryzjerskiego i otworzyć swojego wymarzonego salonu. A przy okazji i na nowo wkupić się w łaski żony.

Zdradzamy, że w 1919 odcinku "M jak miłość" Marcin przygotuje dla żony wyjątkową niespodziankę, która będzie spełnieniem jej najskrytszych marzeń! Chodakowski urządzi w jej dawnym sklepie salon fryzjerski, dzięki czemu będzie mogła działać w swoim ukochanym zwodzie. Oczywiście, w pierwszej chwili Chodakowska ogromnie się ucieszy, ale niestety jej radość wcale nie potrwa długo!

- Marcin zdaje sobie sprawę z tego też, jak dużo to kosztuje Kamę i ile ona poświęca. Ale gdzieś z tyłu głowy ma coś takiego, że nic innego nie potrafi robić, że wszędzie indziej się dusi, że ta praca w agencji to jest jego po prostu życie - przyznał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Marcinowi nie uda się kupić Kamy w 1919 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1919 odcinku "M jak miłość" i Chodakowski nie będzie miał zamiaru rezygnować z tego, co kocha! Marcin nie zgodzi się spełnić wcześniejszego ultimatum Kamy i porzucić pracy detektywa na rzecz czegoś spokojniejszego, co zapewniłoby bezpieczeństwo jemu i jego najbliższym. Detektyw powie żonie o swojej decyzji, przez co czar szybko pryśnie.

- Marcin bardzo kocha Kamę, ale chyba sobie nie wyobraża życia bez agencji detektywistycznej... - dodał Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Do tego stopnia, że w 1919 odcinku "M jak miłość" Kama już dłużej nie wytrzyma i zdecyduje się odejść od Marcina! Chodakowska będzie miała już dość niezrozumienia ze strony męża, bo co z tego, że sprawi jej tak piękną niespodziankę, która będzie spełnieniem jej marzeń, jak w każdej chwili i tak będzie mogła ją stracić, właśnie z uwagi na jego pracę. Tyle tylko, że i ona nie będzie bez znaczenia dla niego. I przez to małżonkowie nie będą w stanie się dogadać, bo żadne z nich nie będzie chciało zrezygnować z tego, co pragnie!

Małżeństwo Chodakowskich rozpadnie się w 1919 odcinku "M jak miłość"!

Czy zatem w 1919 odcinku "M jak miłość" to będzie już koniec małżeństwa Chodakowskich? Czy Kama i Marcin rozstaną się już na dobre? A może w końcu któreś z nich się ugnie i para do siebie wróci? Kto będzie w stanie odpuścić? I jakie będzie mogło mieć to konsekwencje dla ich związku, bo przecież jedna strona nie będzie do końca szczęśliwa? A może obydwoje odpuszczą? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

