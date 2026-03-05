Barwy szczęścia, odcinek 3344: Daniel zatrudni się w szpitalu Huberta. Pyrka wścieknie się, że były partner Asi tak go rozgrywa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3344 - środa, 25.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Hubert w 3344 odcinku „Barw szczęścia” zorientuje się, że Daniel znalazł sposób, by wślizgnąć się do jego miejsca pracy. Były partner Asi zatrudni się w szpitalu jako ochroniarz, co od razu wzbudzi w Pyrce obawy i poczucie, że Daniel stara się go manipulować i wywierać presję. Nie pomyli się, bo to niemal niemożliwe, by mężczyzna znalazł się akurat w tym konkretnym miejscu, gdzie pracuje Hubert.

Hubert zaniepokojony zagrywkami Daniela w 3344 odcinku "Barw szczęścia"

To odkrycie Hubert przekaże Asi, spodziewając się, że żona będzie równie zaniepokojona, co on sam. Pyrka będzie wściekły, uznając, że Daniel wykorzystuje swoje nowe stanowisko do pewnego rodzaju kontroli. Ich relacje od początku były napięte, a teraz Daniel może kontrolować, co Pyrka robi w pracy.

Mało tego, sytuacja wyniknie niedługo po aferze z quadami. Daniel bez zgody Asi zabierze chłopca na quady, co wywoła poważny konflikt między nim a Sokalską. Asia będzie miała spory problem z tym, że były partner robi co chce, nie uzgadnia z nią co i jak i jest butny.

Daniel ma plan, by rozwalić rodzinę Pyrków?

Dla Asi sytuacja nie będzie łatwa. Kobieta będzie przewidywać najgorsze scenariusze, widząc, że Daniel nie zamierza odpuścić i aktywnie wkracza w życie jej rodziny. Jej niepokój wynikać będzie nie tylko z ochrony syna, ale też z obaw, że Daniel może próbować wykorzystać swoje stanowisko do wymuszeń czy wywierania presji na Hubercie i pozostałych pracownikach szpitala.