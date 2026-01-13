M jak miłość, odcinek 1907: Agnes wreszcie uwolni się od Martina. Rogowski namówi córkę, by została z nową rodziną! - ZDJĘCIA

W 1907 odcinku „M jak miłość” Agnes (Amanda Mincewicz) odetchnie z ulgą po tym, jak wreszcie skończy się jej koszmar. Uwolni się od Martina (Paweł Izdebski), swojego psychopatycznego byłego kochanka. Przynajmniej na czas, kiedy on wyląduje za kratami za napad na nią z nożem w ręku. Na szczęście przyjdzie jej z pomocą Paweł (Rafał Mroczek). Artur Rogowski (Robert Moskwa) nie będzie chciał słyszeć o jej wyjeździe z Polski na stałe. Czy uda mu się zatrzymać córkę w Grabinie? Czy Agnes dołączy do nowej rodziny?

„M jak miłość" odcinek 1907 - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Amerykańska kuzynka to docelowy port, do którego chce dobić Agnes po wyjeździe z Polski. Krewna pracuje w szpitalu i może pomóc jej znaleźć tam pracę.

Najpierw jednak córka Artura wróci w 1905 odcinku „M jak miłość” do Grabiny, by się pożegnać z Rogowskimi. To oficjalny powód. W rzeczywistości nawet przed sobą trudno jej będzie przyznać, że w głębi serca chciałaby stać się częścią tej rodziny, o której istnieniu jeszcze niedawno nic nie wiedziała.

Agnes brutalnie zaatakowana przez Martina w 1906 odcinku „M jak miłość”

W 1906 odcinku „M jak miłość” Agnes nie będzie chciała już dłużej milczeć. Potwierdzi to, co rodzina Rogowskich i Barbara (Teresa Lipowska) już od dawna podejrzewają, a Basia (Karina Woźniak) wie na pewno – że są rodziną. Powie też bliskim o powodach swojego raptownego zniknięcia.

O tym, jak z przerażeniem zobaczyła Martina na ulicy w Grabinie i uciekła do domu, by jak najszybciej się spakować. Dzień po tym wieczorze zwierzeń Martin napadnie na Agnes, kiedy tylko wychyli nos z domu. Będzie miał nóż! Zaczną się szamotać, ale – na szczęście – zobaczy ich Paweł (Rafał Mroczek) i przyjdzie jej z pomocą.

Artur nie będzie chciał rozstać się z Agnes w 1907 odcinku „M jak miłość”

Po ataku zakończonym aresztowaniem Martina Agnes poczuje się w 1907 odcinku „M jak miłość” jak nowo narodzona. Kamień spadnie jej z serca. Odetchnie i spojrzy na świat jak osoba wreszcie pozbawiona lęku. Wiedząc, że jego córka nadal nosi się z postanowieniem emigracji do USA, Artur poczuje, że nie chce się z nią rozstawać. Zacznie ją namawiać, by nie wyjeżdżała i została w Grabinie. Z Rogowskimi - swoją nową rodziną.

