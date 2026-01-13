M jak miłość, odcinek 1907: Agnes wreszcie uwolni się od Martina. Rogowski namówi córkę, by została z nową rodziną! - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1907 - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Amerykańska kuzynka to docelowy port, do którego chce dobić Agnes po wyjeździe z Polski. Krewna pracuje w szpitalu i może pomóc jej znaleźć tam pracę.

Najpierw jednak córka Artura wróci w 1905 odcinku „M jak miłość” do Grabiny, by się pożegnać z Rogowskimi. To oficjalny powód. W rzeczywistości nawet przed sobą trudno jej będzie przyznać, że w głębi serca chciałaby stać się częścią tej rodziny, o której istnieniu jeszcze niedawno nic nie wiedziała.

Agnes brutalnie zaatakowana przez Martina w 1906 odcinku „M jak miłość”

W 1906 odcinku „M jak miłość” Agnes nie będzie chciała już dłużej milczeć. Potwierdzi to, co rodzina Rogowskich i Barbara (Teresa Lipowska) już od dawna podejrzewają, a Basia (Karina Woźniak) wie na pewno – że są rodziną. Powie też bliskim o powodach swojego raptownego zniknięcia.

O tym, jak z przerażeniem zobaczyła Martina na ulicy w Grabinie i uciekła do domu, by jak najszybciej się spakować. Dzień po tym wieczorze zwierzeń Martin napadnie na Agnes, kiedy tylko wychyli nos z domu. Będzie miał nóż! Zaczną się szamotać, ale – na szczęście – zobaczy ich Paweł (Rafał Mroczek) i przyjdzie jej z pomocą.

Artur nie będzie chciał rozstać się z Agnes w 1907 odcinku „M jak miłość”

Po ataku zakończonym aresztowaniem Martina Agnes poczuje się w 1907 odcinku „M jak miłość” jak nowo narodzona. Kamień spadnie jej z serca. Odetchnie i spojrzy na świat jak osoba wreszcie pozbawiona lęku. Wiedząc, że jego córka nadal nosi się z postanowieniem emigracji do USA, Artur poczuje, że nie chce się z nią rozstawać. Zacznie ją namawiać, by nie wyjeżdżała i została w Grabinie. Z Rogowskimi - swoją nową rodziną.