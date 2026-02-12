M jak miłość, odcinek 1910: Natalka wyrzuci Karskiego z łóżka. Dla niej ich romans to tylko zabawa! Nie takiego związku chciał Adam - ZDJĘCIA

- No i nici ze śniadania. Już chyba nic nie zdążymy zjeść...

- Co tam śniadanie. Takie rozpoczęcie dnia zdecydowanie bardziej mi pasuje. Możemy tak codziennie...

- Zapomnij. Hania dzisiaj wraca z obozu!

- To już dzisiaj? Myślałem, że dopiero w niedzielę...

- Sam wiesz. Jak się zorientuje, że zostajesz tutaj na noc...

- To co? Mam wrażenie, że ona nam kibicuje...

- Tak, ale jak może zareagować. Jeszcze zacznie sobie wyobrażać zbyt wiele, a tego bym nie chciała...

- To może ja też wyobrażam sobie zbyt wiele? - Karski zerwie się z łóżka i od razu wyjdzie.

- Jezu Adam, nie łap mnie na słówka! Co ty, obraziłeś się? - Natalka nie zdoła zatrzymać kochanka.