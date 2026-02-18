M jak miłość, odcinek 1914: Młodziutka Joasia zawróci Rogowskiemu w głowie! To nie przypadek, że mąż Marysi zatrudni nową lekarkę w przychodni - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Na początku marca obsada "M jak miłość" powiększy się o kolejną postać, śliczną lekarkę Joasię, w którą wcieli się Dominika Sakowicz. Na portalu SuperSeriale.se.pl jako pierwsi podaliśmy, że będzie nowa Joasia, że to bohaterka nie związana z Asią, którą grała Barbara Kurdej-Szatan, ale właśnie ona wywoła ogromne zamieszanie w życiu Rogowskich, będzie chciała zniszczyć ich małżeństwo!

Tak los połączy Rogowskiego z Joasią w 1914 odcinku "M jak miłość"

Teraz jednak wychodzą na jaw okoliczności pierwszego spotkania Artura i Joasi w 1914 odcinku "M jak miłość", które będzie dla męża Marysi niezapomniane. Czy to możliwe, że tak zapatrzony we własną żonę Rogowski będzie zdolny do zdrady? Wiele lat temu już raz zdradził Marysię, uwikłał się w niebezpieczny romans z Teresą (Dominika Łakomska), który się źle dla niego skończył! Historia znów się powtórzy?

Póki co wiadomo, że kiedy w 1914 odcinku "M jak miłość" Joasia Dobrzańska przyjedzie do Grabiny los od razu postawi na jej drodze Rogowskiego. I to dosłownie! Jak podaje portal światseriali.interia.pl Artur zatrzyma się na poboczu, by pomóc atrakcyjnej nieznajomej, która będzie próbowała zmienić oponę. Zrani się przy tym w dłoń i zacznie krwawić, więc dobroduszny Rogowski nie zostawi jej bez wsparcia.

Joasia Dobrzańska nową lekarką w przychodni Rogowskiego w 1914 odcinku "M jak miłość"

Właśnie wtedy w 1914 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Joasia Dobrzańska to nowa lekarka, kardiolog, którą postanowił zatrudnić w swojej wiejskiej przychodni w Lipnicy. Nie ma tu więc mowy o przypadku! Przeznaczenie połączy ich celowo...

Jakby tego było mało, to Artur nie zdoła ukryć przed Joasią, jak wiele zrobiła na nim wrażenie. Będzie oczarowany młodą lekarką, która mogłaby być jego córką. Jest przecież w wieku Agnes (Amanda Mincewicz). Po wstępnym zapoznaniu, Rogowski nie będzie mógł się doczekać, aż Joasia zacznie z nim pracować w przychodni.

- Żałuję, że będziemy mieli tu panią tylko trzy razy w tygodniu - westchnie Artur. - Zawsze możemy to renegocjować. Cieszę się na tę współpracę i jeszcze raz dziękuję za pomoc - odpowie Joasia. - Mam straszne wyrzuty z powodu pana marynarki. Może mogłabym chociaż zawieźć ją do pralni? - zapyta Dobrzańska i dotknie zakrwawionej klapy. - Drobiazg, nic się nie stało - zapewni Rogowski i od razu zaproponuje lekarce przejście na "ty".

Artur nie zapomni o Joasi po pierwszym spotkaniu w 1914 odcinku "M jak miłość"

Po pierwszym spotkaniu z Joasią w 1914 odcinku "M jak miłość" Rogowski nie zdoła o niej zapomnieć. Nawet po powrocie do domu do Marysi, jak tylko spojrzy na marynarkę poplamioną krwią, zacznie rozmyślać o lekarce. Dość szybko jednak zrozumie, że nie tędy droga! Aby wyrzucić ją z głowy zmyje twarz zimną wodą, lecz na niewiele się to zda. Piękna Joasia zawładnie Arturem do końca..

Zła wróżba dla Marysi w 1914 odcinku "M jak miłość"

Zrządzeniem losu tego dnia w 1914 odcinku "M jak miłość" Marysia spotka w Grabinie wróżkę, która przepowie jej pojawienie się kobiety, która wywoła prawdziwy wstrząs w jej życiu. Będzie chodziło o Joannę Dobrzańską!

- Powiedziała jeszcze coś, coś dziwnego... O jakiejś kobiecie w czerwieni, która wkrótce zjawi się w moim życiu i zmieni je na zawsze. Pojęcia nie mam, co to może znaczyć - zwierzy się Marysia swojej przyjaciółce Judycie (Paulina Chruściel).