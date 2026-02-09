Nowa Joasia w M jak miłość. Kiedyś grała ją Barbara Kurdej-Szatan. Ona zniszczy małżeństwo Marysi i Artura? - ZDJĘCIA

Dominika Sakowicz nową Joasią w "M jak miłość"!

W 1914 odcinku "M jak miłość" pojawi się nowa Joasia, która poza imieniem nie będzie mieć nic wspólnego ze wcześniejszą Joasią, graną do tej pory przez Barbarę Kurdej-Szatan. Przypomnijmy, że wątek Chodakowskiej zakończył się ponad 4 lata temu, gdy aktorka została wyrzucona z serialu przez ówczesnego prezesa TVP Jacka Kurskiego po swoim wulgarnym wpisie na temat Straży Granicznej. Fani ostatni raz zobaczyli ją w 1619 odcinku "M jak miłość" gdy tuż po zaręczynach z Leszkiem (Sławek Uniatowski) wylecieli do Francji, z której już nie wrócili!

I w 1914 odcinku "M jak miłość" wciąż nie wrócą, bo choć Joasia znów pojawi się w serialu, to jednak nie zagra jej już Barbara Kurdej-Szatan tylko Dominika Sakowicz. A z Chodakowską poza imieniem nic jej nie będzie łączyć, bo pojawi się ona w zupełnie innym wątku!

Nowa Joasia pojawi się w wątku Rogowskich w 1914 odcinku "M jak miłość"!

W 1914 odcinku "M jak miłość" Joasia pojawi się w wątku Rogowskich, a dokładniej w przychodni Marysi i Artura, gdzie zastąpi Ewę Kalinowską. Dobrzańska zostanie nową kardiolożką, która tak samo jak swoja poprzedniczka od razu wywrze wrażenie na swoim szefie. Czy okaże się jednak skuteczniejsza i rozbije małżeństwo Rogowskich?

Tym bardziej, że Dominika Sakowicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie zdjęciem z planu, które "M jak miłość" udostępniło i na swoim profilu. Jednak zdecydowanie większą uwagę zwraca jego wymowny opis, który tylko podgrzewa atmosferę i potwierdza, że naprawdę sporo zadzieje się w tym wątku!

- Ojj namiesza ta moja Joasia... Już niedługo emisja pierwszych odcinków ze mną. Cant wait!🥳 - zdradziła Dominika Sakowicz.

Kim jest Dominika Sakowicz, nowa Joasia w "M jak miłość"?

Dominika Sakowicz to polska aktorka urodzona w 1995 roku, znana z takich produkcji jak "Pod wspólnym niebem", "Słyszysz?, "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, "Kraj", "Dziewczyna i kosmonauta, "Rafi, "Baśka", "Ślady na wodzie". A teraz dołączy do obsady "M jak miłość"!

- @mjakmilosc.official ♥️ Ogromnie się cieszę, że dołączyłam do Waszej miłosnej rodziny. Sto lat! - podpisała na swoim Ingramie pod zdjęciami z 25-lecia serialu.

