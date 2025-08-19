M jak miłość. Ukochana Artura zginęła w wypadku! Rogowski odbierze dziwny telefon z Niemiec

„M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 02.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” związkiem Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura zatrzęsło w poprzednim sezonie uczucie Judyty (Paulina Chruściel). Nie wiadomo jeszcze, jak rozwiną się dalej wydarzenia z nim związane. Tymczasem po wakacjach wyjdzie na jaw prawda o przeszłości Rogowskiego i Elsy Meyer…

Co łączyło Artura z Judytą w „M jak miłość”?

W poprzednim sezonie serialu „M jak miłość” Rogowscy poczuli, że ich małżeństwu może zagrozić uczucie innej osoby. Okazała się nią Judyta. Artur był pewien, że psychoterapeutka się nim zainteresowała. Kiedy wprosiła się do Rogowskich na kolację. Marysia zauważyła, że przymila się do jej męża i wpatruje w niego z zachwytem. Ale potem okazało się, że to nie w nim podkochuje się Kosowska, tylko w niej.

Tak Marysia dowie się o miłości Artura i Elsy w 1873 odcinku "M jak miłość"

W nowym sezonie „M jak miłość” zobaczymy, co wyniknie ze szczerości Judyty – jak potoczy się dalej jej relacja z Marysią, czy jej uczucie nie przeszkodzi w jej pracy… Rogowska nie odwzajemni jej miłości, ale szkoda by było, gdyby z tego powodu Kosowska podjęła decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni i wyprowadzce z Grabiny, gdzie tak jej się spodobało.

W odcinku 1873 "M jak miłość" po wakacjach widzów czeka kolejna niespodzianka związana z uczuciami w stadle Rogowskich. Żona Artura dowie się o kobiecie, która dla jej męża była niegdyś całym światem. Do Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) przyjedzie lekarz, który operował ich Dorotkę (Klara Madeńska) – u dziecka wykryto wadę prenatalną.

Kim była Elsa Meyer z "M jak miłość"? Wszystko wyjaśni się w 1873 odcinku

Przy okazji Marek w 1873 odcinku "M jak miłość" na początku września odwiedzi Rogowskich i Barbarę (Teresa Lipowska) i powiadomi Artura o śmierci jego studenckiej miłości dwa tygodnie wcześniej. Okaże się, że Elsa Meyer zmarła w rezultacie ciężkich obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym. Lekarz przyzna, że był wstrząśnięty, kiedy się dowiedział o śmierci ich wspólnej niemieckiej koleżanki ze stażu.

Marysia zauważy, że ta wiadomość zrobi ogromne wrażenie na mężu. Odkryje, że dla niego Elsa nie była tylko znajomą.

- Byliśmy ze sobą kilka miesięcy… W pewnym momencie myślałem... Byłem pewien, że to coś ważnego. Ale potem nagle Elsa musiała wyjechać, straciliśmy kontakt... I tyle, tak to się skończyło...

Ale czy to rzeczywiście już koniec? Po wyjeździe Marka do Artura zadzwoni pewna Niemka. Zanim Rogowski zdąży o cokolwiek zapytać, tajemnicza kobieta się rozłączy. Kim jest? A jeżeli wiadomość o śmierci Elsy zagrozi małżeństwu Marysi i Artura? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

