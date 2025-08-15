M jak miłość. Dorocie nie spodoba się to, czego się dowie o Natalce. Nie zostawi tej informacji tylko dla siebie

Destrukcyjne uczucie Natalki w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” Natalka zawsze chętnie pomaga rodzinie. Ale dla Bartka jest zawsze gotowa na więcej. W poprzednim sezonie nawet na upokorzenie, jakie zgotował jej Adam (Patryk Szwichtenberg).

Pomimo tego w powakacyjnych odcinkach Natalia zdecyduje się zwrócić uwagę na Karskiego, także ze względu na Hanię (Wiktoria Basik), która potrzebuje ojca. On jednak nie będzie już nią tak zainteresowany, jak wcześniej… Inna kobieta zwróci jego uwagę. W 1873 odcinku „M jak miłość”, który zostanie wyemitowany 2.09.2025, komendant zaprosi do siebie na noc Paulę (Marcelina Kieres) – kompletne przeciwieństwo Natalii. A ona poczuje się zazdrosna...

Dorota pozna prawdę o miłości Natalki do Bartka w odcinkach „M jak miłość” po wakacjach

Według "Świata seriali", zanim Natalia pójdzie w serialu „M jak miłość” po rozum do głowy i na dobre odpuści sobie Bartka, Dorota – niestety – zauważy, że szwagierka męża darzy go uczuciem. Umykało to jej uwadze przez długi czas, ale też miała inne problemy na głowie, związane ze swoją poważną chorobą. Postanowi zareagować, ale najpierw przyjrzy się dokładnie zachowaniu Mostowiakówny na tyle, na ile będzie to możliwe. Potem rozmówi się z Bartkiem. Nie sądzi, by łączyło go coś intymnego z Natalią, ale poważne potraktowanie tego tematu będzie konieczne.

Dorota na badaniach w klinice w 1873 odcinku „M jak miłość”!

Dorota w 1873 odcinku "M jak miłość" będzie musiała przejść badania kontrolne. Jej wyzdrowienie zakrawało na cud w poprzednim sezonie. Z raka mózgu wyleczył ją bostoński onkolog, dr. George Davies (Richard Berkley). Czy Kawecka – a właściwie już Lisiecka – będzie musiała polecieć na kontrolę do USA? Czy spotka się ze swoim polskim lekarzem? Przekonamy się o tym w odcinku "M jak miłość" we wtorek, 2.09.2025.

