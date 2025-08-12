M jak miłość. Natalka przegapi szansę. Destrukcyjne zapatrzenie w Bartka zemści się na niej

Natalka i Adam w poprzednim sezonie „M jak miłość”

W sezonie zakończonym przed wakacjami Adam stracił nadzieję na to, że rozkocha w sobie Natalię. Można próbować wiele razy, ale w pewnej chwili pojawia się pytanie – czy warto…? Karski wreszcie pojął, że Mostowiaczka nie chce go nawet jako nagrody pocieszenia.

Poświęcenie Natalki w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” zakochana Natalka była dla Bartka (Arkadiusz Smoleński) gotowa na wszelkie poświęcenia. Okazja, by pokazać mu, jak bardzo jest mu oddana, pojawiła się wtedy, gdy został zatrzymany za bójkę po pijanemu w barze, w jaką się wdał po zniknięciu Doroty (Iwona Rejzner). Błagała wtedy Adama, by nie wnosił oskarżenia, a nawet uległa jego perfidnemu szantażowi. Dowiodła swojej miłości i Lisiecki wyszedł na wolność. W powakacyjnych odcinkach Natalka udowodni również swoje przywiązanie do rodziny. Kiedy Paweł (Rafał Mroczek) znowu wpadnie w kłopoty, Natalia pomoże mu w komisariacie. Zawsze stara się pomóc tym, którzy jej potrzebują.

Okazja przemknie Natalii obok nosa w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach

Nadejdą zmiany w relacji Natalii i Adama w kolejnym sezonie serialu „M jak miłość” – to już pewne. Dowodem na to są nowe fotografie ze zrealizowanych już odcinków, które zobaczymy po wakacjach. Pytanie, czy Mostowiaczka wreszcie zostawi rojenia o byciu z Bartkiem za sobą i spojrzy w przyszłość? Tak, właśnie tak będzie! To, co Karski kiedyś jej powiedział:

- Współczuję ludziom, którzy kochają bez wzajemności. To takie destrukcyjne, nie uważasz? - w końcu dotrze do jego podwładnej.

Według "Świata seriali" Natalia stwierdzi, że może jednak da szansę Adamowi, tyle że… on już nie będzie nią zainteresowany. Wygląda na to, że okaże się, iż okazja przeleciała jej koło nosa. Adam będzie miał już dość umizgów do wymykającej mu się kobiety, a obok znajdzie się inna, która szybko da mu do zrozumienia, że naprawdę jest nim zainteresowana. Zdecydowana i konkretna Paula (Marcelina Kieres) będzie przeciwieństwem Mostowiaczki. Będzie dążyć do tego, by związać się z komendantem, zwłaszcza że nie będzie widzieć żadnego konkretnego działania ze strony Natalii.

