M jak miłość, odcinek 1835: Bartek wyjdzie na wolność dzięki Natalce. Poniży się dla niego przed Adamem Karskim

„M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835. odcinku serialu „M jak miłość” Bartek wytrzeźwieje w areszcie

W 1835. odcinku serialu „M jak miłość” ucieczka Doroty (Iwona Rejzner) będzie mieć poważne konsekwencje dla Bartka. Załamanie, jakie przeżyje, będzie mieć odzwierciedlenie w następujących po sobie wydarzeniach. Nie radzący sobie z agresją Lisiecki – już nieraz gniew doprowadzał go do zatargów z prawem – upije się w barze. Alkohol i frustracja to u niego mieszanka wybuchowa. Kiedy pijany Bartek wda się w bójkę, Adam Karski będzie się starał go uspokoić, ale nie tylko nic nie wskóra, jeszcze omal nie zostanie pozbawiony przytomności jego ciosami. Tego będzie dla komendanta za wiele. Zamknie Lisieckiego w areszcie.

W 1835. odcinku serialu „M jak miłość” Natalka poświęci się dla Bartka

W 1835. odcinku serialu „M jak miłość” Natalka nie będzie mogła patrzeć na ukochanego szwagra za kratkami. Zrozumie, że to co zrobił, to rezultat egoistycznego postępowania Kaweckiej i że Bartek nie dał sobie rady z żalem, z rozpaczą… Jej błagania i obietnica, że będzie Lisieckiego pilnować, odniosą skutek. Adam zgodzi się nie wnieść oficjalnej skargi, jeżeli jego podwładna przyjdzie do niego wieczorem do domu. Natalka się zgodzi – wszystko dla Bartka! A on, jedynie dzięki jej poświęceniu, opuści komisariat. Jak wynagrodzi Natalce jej gest? Czy w ogóle pojmie, co dla niego zrobiła?