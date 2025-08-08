M jak miłość, odcinek 1872. Nawet Piotrek nie uratuje Kingi. Do końca będzie zdania, że Hoffman to sympatyczny sąsiad - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1872 - poniedziałek, 01.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Od początku znajomości z Hoffmanem Piotrek nie wyczuwa w nim żadnego zagrożenia w „M jak miłość”. Zbagatelizował słowa Kingi w poprzednim sezonie, która zwierzyła się mu ze swojego niepokoju wobec jego dywagacji na temat obserwowania jej okien. Stwierdził nawet, że lubi Darka, bo „jest inteligentny, miły i świetnie gra w tenisa”. Ani razu, aż do dramatycznych wydarzeń w nowym sezonie, Zduński nie zwątpi w jego dobre intencje.

W 1872. odcinku serialu „M jak miłość” Lenka popełni błąd

W 1872. odcinku serialu „M jak miłość” Lenka okaże zupełny brak wyczucia wobec tego co ważne. Jej zauroczenie Sarą sprawi, że wybierze lojalność wobec niej ponad zdrowy rozsądek. Usłyszy od Hoffmanówny, jakim nieobliczalnym, podłym człowiekiem jest ich sąsiad, który tak znęcał się nad żoną, że uciekła. Zamiast powiedzieć o tym Kindze, Lenka przyrzeknie, że zatrzyma jej zwierzenia dla siebie.

Manipulacje Hoffmana i Kinga w szpitalu w „M jak miłość” w nowym sezonie

W „M jak miłość” po wakacjach Piotrek znowu zaprosi Hoffmana do domu. Wystarczy, że na chwilę opuści pokój, a Darek od razu przejdzie do seansu manipulacji, usiłując wmówić Kindze, że Sara jest potworną córką, której on jest ofiarą, a Zduński jej nie kocha, nie docenia i na nią nie zasługuje. Jak pisze „Świat seriali”, we wrześniu na Deszczową przyjadą służby ratunkowe. Ambulans zawiezie Kingę do szpitala, a Hoffman zostanie aresztowany. Lenka obwini się o wszystkie dramatyczne wydarzenia. Dojdzie do wniosku, że nie doszłoby do nich, gdyby wcześniej powiedziała matce to, co usłyszała od Sary.