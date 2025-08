M jak miłość. Olek też będzie miał amnezję w nowym sezonie? Zapomni, gdzie jest dom! - ZDJĘCIA

Olek ciężko chorował w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie serialu „M jak miłość” Olek ciężko przeszedł COVID. Zamiast porządnie się wyleczyć i odpocząć, chodził do pracy i narażał zdrowie i życie pacjentów – skrajna nieodpowiedzialność. By zmusić go do poddania się terapii, Aneta (Ilona Janyst) chciała mu nawet zagrozić rozwodem… Do tego zaczął mieć bardzo poważne problemy z pamięcią. Zapominał nie tylko o drobiazgach, ale nawet o tym, by odebrać Boryska (Tymon Szkopek) od babci (Hanna Śleszyńska) i dziadka (Karol Strasburger). W końcu wyznał Jerzemu, że nie czuje się sobą.

Olek się zmieni w „M jak miłość” po wakacjach?

Czy w nowym sezonie „M jak miłość” Olek całkowicie wyzdrowieje? Czy nadal będzie miał kłopoty z pamięcią? Oj tak! W materiale wideo z planu realizacji nowych odcinków, jaki ukazał się na oficjalnym profilu „Emki” na Instagramie, Maurycy Popiel miota się po serialowej scenografii mówiąc „Szukam domu” i „Nie wiem, jak go znaleźć”. Całość jest utrzymana w żartobliwym charakterze, ale już wiadomo, że z bratem Marcina będą się dziać dziwne rzeczy. Weźmie udział w dwóch bójkach. Najpierw widzowie będą świadkami konfliktu braci na weselu, a potem Olek użyje pięści w klinice! Młodszy Chodakowski się zmieni nie do poznania...?

Towarzystwo dla Boryska w kolejnym sezonie „M jak miłość”

W „M jak miłość” we wrześniu sytuacja rodzinna Anety i Olka może się zmienić. W poprzednim sezonie Chodakowska patrząc na ciężarną Kasię (Paulina Lasota) zamarzyła o kolejnym dziecku. Dała to mężowi jasno do zrozumienia, ale on nie zapalił się do tego pomysłu. Zaczął się wymawiać zmęczeniem. Argumentem Anety było to, że Borysek potrzebuje rodzeństwa. Możliwe, że w nowym sezonie Chodakowska dopnie swego!