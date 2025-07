M jak miłość. Kinga w szpitalu po ataku Darka Hoffmana! Tej tragedii można było zapobiec – ZDJĘCIA

W nowym sezonie serialu „M jak miłość” prawda o Hoffmanie (Mateusz Rusin) wyjdzie na jaw. Pierwsza Lenka (Olga Cybińska) dowie się o tym, jakim psychopatą jest ojciec Sary (Nadia Skrzypek). Potem Kinga (Katarzyna Cichopek). Ale w jej przypadku ta wiedza nie ograniczy się do wysłuchanych słów. W odcinkach "M jak miłość" Zduńska na własnej skórze przekona się, do czego zdolny jest sąsiad. Po ataku zboczeńca Kinga trafi do szpitala. Sprawdź, co już wiadomo!