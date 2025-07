M jak miłość. Hoffman zacznie manipulować Kingą! Oczerni nie tylko własną córkę, ale i Piotrka - ZDJĘCIA

Hoffman w nowym sezonie „M jak miłość” skrzywdzi kolejną kobietę

Wracając z Londynu w „M jak miłość”, Hoffman podrzuci samochodem do domu kobietę, z którą tam był służbowo. Zapłakaną i w ciemnych okularach. Żegnając się z nią przypomni jej, że sama przyszła do jego hotelowego pokoju, a jak coś się jej teraz nie podoba, to może się zwolnić z pracy. To będzie kolejna ofiara Dariusza. Będzie oczywiste, że została przez niego zgwałcona. Nie wiadomo tylko, czy była przytomna, czy otruta narkotykami – tak jak planował to zrobić z Kingą.

Hoffman zrobi z siebie ofiarę przed Kingą w „M jak miłość” po wakacjach

W kolejnym odcinku „M jak miłość” w nowym sezonie Hoffman powróci do planu skrzywdzenia Kingi. Piotr znowu zaprosi go do Grabiny. Kiedy zostawi żonę z sąsiadem, Zduńska – by podtrzymać rozmowę – stwierdzi, że cieszy ją przyjaźń między ich córkami i że to dzięki Sarze Lenka (Olga Cybińska) tak chętnie przebywa za miastem. Dariusz od razu podchwyci temat niekochanej córki, by ją oczernić przed Kingą i zrobić z siebie jej ofiarę – nierozumianego wrażliwca, odtrącanego przez innych:

- Nie zrozum mnie źle, ale Sara zrobiłaby wszystko, byle tylko nie spędzać czasu ze mną. Ludzie myślą, że jeśli ktoś ma dobrą pracę, pieniądze, to wszystko jest w porządku, ale nie wiedzą, jak to jest, gdy nikt cię nie rozumie... Gdy nawet twoja córka cię odrzuca.

Zduńska nie będzie wiedziała, co odpowiedzieć na te żale, więc skwituje tylko, że to taki wiek – okres dojrzewania. Ale dla podłego sąsiada wątek Sary będzie świetnym początkiem dla dalszej manipulacji:

- Czasem czuję się w tym wszystkim tak cholernie samotny i... zazdroszczę ci. Fantastycznych relacji z dziećmi, z mężem... Widać, że bardzo się kochacie, przyjaźnicie. Mnie nigdy coś takiego nie spotkało, a zaliczyłem już dwa małżeństwa, kilka związków... Może nie zasłużyłem.

W trakcie tego wywodu dotknie ręki Kingi, a ona się odsunie.

Sąsiad zboczeniec spróbuje wmówić Kindze, że Piotrek jej nie kocha w nowym sezonie „M jak miłość”

Dalej w tym samym odcinku „M jak miłość” Hoffman uzna, że już pora na bardziej zdecydowane natarcie i postanowi poddać w wątpliwość uczucia Piotrka do Kingi – osoby, która, jak na razie, otwarcie mu sprzyja. Powie jej, że jej mąż na nią nie zasługuje (w domyśle - tylko on, jej sąsiad mógłby w pełni odwzajemnić jej miłość):

- Rzadko spotyka się osoby, które mają w sobie taką ciepłą energię... Serio, jesteś inna niż większość ludzi. Potrafisz dostrzec w człowieku coś więcej niż tylko to, co na powierzchni. Czy Piotr naprawdę cię docenia? Jest szczęściarzem, bo takich kobiet jak ty... naprawdę się nie spotyka.

Wtedy stanie się coś nieoczekiwanego. Zduńska wstanie, blada i spocona. Przeprosi go i rzuci słabym głosem, że musi go opuścić. Co się stanie…? Czy Dariuszowi tym razem uda się podtruć ją czymś dodanym do jedzenia lub picia? Odpowiedź już za dwa miesiące!

