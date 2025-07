M jak miłość. Zrozpaczona Lenka nigdy sobie tego nie wybaczy. Jej fatalny błąd narazi życie Kingi - ZDJĘCIA

Lenka i Sara w serialu „M jak miłość”

Relacja Lenki i Sary w „M jak miłość” jest toksyczna i wynika z sytuacji, w jakiej znajduje się Hoffmanówna. Ma ojca psychopatę i manipulatora i sama, w dużej mierze nieświadomie, manipuluje otoczeniem. Taką ma strategię przetrwania i sama jej sobie nie narzuciła. Ma tatę, którego musi się strzec, ale też żyć z nim aż do ukończenia szkoły. Nie ma wyjścia. Sara na początku w okropny sposób krytykowała wygląd i styl Lenki, potem łatwo jej przychodziło i nadal przychodzi nakłanianie jej do brania winy za swoje wybryki. Zduńska jest pod jej urokiem – atrakcyjnej, intrygującej, ciekawej przez swoje problemy, o których sama do tej pory nawet nie wiedziała, że istnieją na świecie. Ma bowiem kochającą rodzinę, gdzie nikt nie jest zakładnikiem niczyich chorych emocji.

Lenka zapomni o Grześku w „M jak miłość”?

Jesienią w „M jak miłość” Lenka będzie spędzać jeszcze więcej czasu z Sarą. Córka Darka będzie u Zduńskich za każdym razem, kiedy jej ojciec wyjedzie w podróż służbową. Przyjaźń z atrakcyjną koleżanką całkiem przesłoni Lence Grześka (Borys Wiciński), o którego przecież jeszcze niedawno była zazdrosna.

Lenka obwini się za dramat Kingi w serialu „M jak miłość”

Oddanie Lenki Sarze będzie mieć swoją cenę w „M jak miłość”. W jednym z powakacyjnych odcinków pokaże, że przez zauroczenie koleżanką straci zdrowy rozsądek i jasny ogląd rzeczywistości. Lojalność wobec niej będzie ważniejsza od najzwyklejszego instynktu, który powinien skierować ją zaraz w stronę matki po tym, co usłyszy od Hoffmanówny. A usłyszy ohydną prawdę o sąsiedzie swojej rodziny, z pierwszej ręki. Sara powie jej, że jej ojciec jest nieobliczalny, dziwny, zachowuje się nieracjonalnie. I że jej matkę doprowadził do takiego stanu psychicznego, że ze strachu przed nim zostawiła córkę i uciekła. Przedtem przez lata nią manipulował i przed innymi robił z niej wariatkę – typowy gaslighting. Te słowa przerażą Zduńską, ale ulegnie przyjaciółce, która poprosi ją o dyskrecję. Obieca, że nikomu nie przekaże tych rewelacji. Szkoda, bo byłyby przestrogą dla Kingi, na którą Dariusz już od jakiegoś czasu ostrzy sobie zęby. A tak jesienią w „M jak miłość” dramatyczne wydarzenia wstrząsną rodziną Zduńskich – jak pisze „Świat seriali” - i Lenka zacznie się obwiniać o to, że jej milczenie ułatwiło sprawcy działanie.

M jak miłość. Lenka popędzi Sarę i Grześka! Przejrzy zamiary fałszywej przyjaciółki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.