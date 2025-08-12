M jak miłość. Hania pokocha Adama. Przekona Natalkę, że byłby dla niej odpowiednim ojcem

Bartek zachowywał się jak ojciec Hani w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Hania nieoczekiwanie zaproponowała Bartkowi, by u nich zamieszkał. Natalka (Dominika Suchecka) zakończyła temat prośbą, by córka oddaliła się do swojego pokoju. Lisiecki za to go pociągnął, tylko troszkę inaczej – powiedział, że zamówił dziewczynce rolki, bo chce grać w szkolnej drużynie unihokeja. Potem zaplanował, że nauczy ją na nich jeździć. Zachowywał się wobec niej jak opiekuńczy tata. Natalię bardzo ucieszyło zaangażowanie szwagra – stwierdziła wtedy nawet, że za bardzo chyba rozpieszcza Hanię. A Bartek odrzekł, że jako wujkowi wolno mu to robić.

Adam zaczął uczyć Hanię w „M jak miłość”

Pięknie rozpoczęta opieka Bartka nad Hanią rychło się jednak skończyła. Kiedy wróciła Dorota (Iwona Rejzner), Lisiecki odsunął się od Natalki i jej córki. Zwyczajnie nie miał już dla nich czasu, siłą rzeczy to żona stała się jego priorytetem. W „M jak miłość" plany związane z rolkami spełzły na niczym – Bartek odwołał lekcje. Wówczas Adam zgłosił się na ochotnika, a Hania z radością przystała na zamianę nauczyciela.

W nowym sezonie „M jak miłość” powstanie więź między Hanią i Adamem

Hania jest wrażliwą dziewczynką i dobrą córką. Zależy jej na tym, by mama nie była sama, lecz ułożyła sobie życie. W nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach - jak pisze "Świat seriali" - więź między dzieckiem Natalki a Karskim umocni się. Hania będzie chciała, by został jej ojczymem.