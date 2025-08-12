M jak miłość. Fala przestępstw w Grabinie! Natalka i Adam stawią czoła łobuzom i psychopatce Oli

Terroryści na quadach w serialu „M jak miłość”

Dramatyczny wypadek Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek) w drodze do Grabiny w „M jak miłość” prawdopodobnie wydarzy się z winy Dominika Walata (Bartosz Surówka). To on przewodzi bandzie rozwydrzonych młodych chłopaków szalejących po wsi na quadach. Jest bogaty i przekonany, że wszystko mu wolno. Zadrze jednak z Pawłem i spotka go za to z jego strony niezły wycisk. Za to wyląduje na komisariacie i Natalka będzie musiała bronić kolejnego członka rodziny. Nie można jednak pobłażać Walatowi, bo przecież mało brakowało, a miałby na sumieniu Basię (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec), których omal nie przejechał.

Ola porwie Dorotkę w nowym sezonie „M jak miłość”?

W nowym sezonie do serialu „M jak miłość” powróci Ola i jej nienawiść do Jagody (Katarzyna Kołeczek). Niebezpieczna kobieta opuści szpital psychiatryczny – jeszcze nie wiadomo, jak do tego dojdzie – i zagrozi rodzinie Tadzika (Bartłomiej Nowosielski). Będzie chciała zająć miejsce jego żony. Prawdopodobnie będzie usiłowała porwać Dorotkę (Klara Madeńska). W liście do Tadeusza napisała: „Dorotka (…) wygląda tak, jakby była moją i Twoją córką. Często myślę, marzę, że tak jest naprawdę”. Ola to ogromne zagrożenie.

Jesień przestępstw w Grabinie w nowym sezonie „M jak miłość”

W poprzednim sezonie serialu „M jak miłość” Adam dokonał ewaluacji swoich podwładnych po tym, jak nie potrafili złapać złodziejaszka grasującego po Grabinie. Okazało się, że zarówno Natalka, jak i Rafał są zupełnie bez formy. Opracował dla nich plan sprawnościowy. Jeżeli przyłożyli się do tego, by go wykonać, to w nowych odcinkach dobra kondycja przyda im się, jak nigdy dotąd. Nie tylko łobuzerskie zachowania młodzieży i zagrożenie ze strony Oli – przez spokojną dotąd Grabinę przejdzie fala przemocy.